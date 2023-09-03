Удивительная иллюзия! Только гении смогут найти скрытое число за 17 секунд

Наш мозг, как и другие части тела, требует регулярной "прокачки". Пригодятся для этого различные головоломки и оптические иллюзии.
Проверьте свою внимательность и найдите скрытое число за 17 секунд ниже в материале Styler .
Когнитивные (познавательные) навыки позволяют обрабатывать сенсорную информацию, которую мы получаем на протяжении жизни. По сути, они синтезируют в себе нашу способность анализировать, оценивать, хранить информацию, вспоминать опыт, сравнивать и определять действия.
Тренировать мозг следует ежедневно, не только во время работы. В выходные дни вместо серьезных задач лучше провести время, решая головоломки или исследуя оптические иллюзии.
Это поможет укрепить память, повысить уровень концентрации, улучшить навыки решения проблем и облегчить обучение.
В сущности, наши глаза видят предметы, которые "создает" наш мозг. Ученые выделяют три основных типа оптических иллюзий:
Иллюзии или головоломки, основанные на цифрах, могут быть достаточно сложными. Так, FreshersLive предлагает простую, на первый взгляд, задачу – найти скрытое среди номеров 8994 число 8694.
Попробуйте и убедитесь, что это не так уж легко. Ведь сделать это нужно всего за 17 секунд. Найти число за это время смогут только самые умные.
Найдите "лишнее" число за 17 секунд и поделитесь с друзьями (фото: FreshersLive)
Даже если вы не уложились в тайминг, не стоит унывать. Доведите дело до конца. "Прокачайте" мозг сейчас и в следующий раз вы преодолеете любую иллюзию гораздо быстрее.
Если же число 8694 до сих пор от вас скрывается - обратите внимание на нижнюю левую часть изображения.
Напомним, несколько раньше врачи рассказали, какая работа повышает риск возникновения инсульта.
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