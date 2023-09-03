Карколомна ілюзія! Лише генії зможуть знайти приховане число за 17 секунд

Наш мозок, як і інші частини тіла, потребує регулярної "прокачки". У нагоді для цього стануть різноманітні головоломки та оптичні ілюзії.

Перевірте власну уважність та знайдіть приховане число за 17 секунд нижче в матеріалі Styler .

Навіщо "ламати" мозок

Когнітивні (пізнавальні) навички дозволяють обробляти сенсорну інформацію, яку ми отримуємо впродовж життя. По суті вони синтезують у собі нашу здатність аналізувати, оцінювати, зберігати інформацію, пригадувати досвід, порівнювати та визначати дії.

Тренувати мозок варто щоденно, не тільки під час роботи. У вихідні дні замість серйозних задач краще провести час розв'язуючи головоломки чи досліджуючи оптичні ілюзії.

Це допоможе зміцнити пам'ять, підвищити рівень концентрації, покращити навички розв'язання проблем і полегшити навчання.

Типи оптичних ілюзій

По суті, наші очі бачать предмети, які "створює" наш мозок. Науковці виділяють три основні типи оптичних ілюзій:

буквальні - коли очі сприймають образ, а розум заповнює прогалини, яких насправді там немає, створюючи зображення, що відрізняється від об'єкта (наприклад знаходження різних фігур і образів у хмарах)

фізіологічні - коли впродовж певного часу очі отримують надмірну кількість подразників (яскравість, колір, спалахи тощо) в результаті чого ми продовжуємо бачити "щось" навіть після того, як ми перестали на нього дивитись (зображення після зображення)

когнітивні - коли ми дивимось на зображення і наш мозок через контраст кольорів чи кутів робить певні "несвідомі висновки", хоча насправді очі можуть і не бачити того, що "бачить" мозок

Розв'яжіть "цифрову" ілюзію за 17 секунд

Ілюзії чи головоломки, засновані на цифрах, можуть бути достатньо складними. Так, FreshersLive пропонує просту, на перший погляд, задачу - знайти приховане серед номерів 8994 число 8694.

Спробуйте і переконайтеся, що це не так уже й легко. Адже зробити це потрібно лише за 17 секунд. Знайти число за цей час зможуть лише найрозумніші.

Знайдіть "зайве" число за 17 секунд і поділіться з друзями (фото: FreshersLive)

Навіть якщо ви не вклалися в таймінг, не варто сумувати. Доведіть справу до кінця. "Прокачайте" мозок зараз і наступного разу ви подолаєте будь-яку ілюзію набагато швидше.

Якщо ж число 8694 досі від вас ховається - зверніть увагу на ліву нижню частину зображення.