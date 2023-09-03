Удивительная иллюзия! Только гении смогут найти скрытое число за 17 секунд

Наш мозг, как и другие части тела, требует регулярной "прокачки". Пригодятся для этого различные головоломки и оптические иллюзии.

Проверьте свою внимательность и найдите скрытое число за 17 секунд ниже в материале Styler .

Зачем "ломать" мозг

Когнитивные (познавательные) навыки позволяют обрабатывать сенсорную информацию, которую мы получаем на протяжении жизни. По сути, они синтезируют в себе нашу способность анализировать, оценивать, хранить информацию, вспоминать опыт, сравнивать и определять действия.

Тренировать мозг следует ежедневно, не только во время работы. В выходные дни вместо серьезных задач лучше провести время, решая головоломки или исследуя оптические иллюзии.

Это поможет укрепить память, повысить уровень концентрации, улучшить навыки решения проблем и облегчить обучение.

Типы оптических иллюзий

В сущности, наши глаза видят предметы, которые "создает" наш мозг. Ученые выделяют три основных типа оптических иллюзий:

буквальные – когда глаза воспринимают образ, а ум восполняет пробелы, которых на самом деле там нет, создавая изображение, отличающееся от объекта (например нахождение различных фигур и образов в облаках)

физиологические - когда в течение определенного времени глаза получают избыточное количество раздражителей (яркость, цвет, вспышки и т.п.), в результате чего мы продолжаем видеть "что-то" даже после того, как мы перестали на него смотреть (изображение после изображения)

когнитивные - когда мы смотрим на изображение и наш мозг из-за контраста цветов или углов делает определенные "бессознательные выводы", хотя на самом деле глаза могут и не видеть того, что "видит" мозг

Решите "цифровую" иллюзию за 17 секунд

Иллюзии или головоломки, основанные на цифрах, могут быть достаточно сложными. Так, FreshersLive предлагает простую, на первый взгляд, задачу – найти скрытое среди номеров 8994 число 8694.

Попробуйте и убедитесь, что это не так уж легко. Ведь сделать это нужно всего за 17 секунд. Найти число за это время смогут только самые умные.

Найдите "лишнее" число за 17 секунд и поделитесь с друзьями (фото: FreshersLive)

Даже если вы не уложились в тайминг, не стоит унывать. Доведите дело до конца. "Прокачайте" мозг сейчас и в следующий раз вы преодолеете любую иллюзию гораздо быстрее.

Если же число 8694 до сих пор от вас скрывается - обратите внимание на нижнюю левую часть изображения.