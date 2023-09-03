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Удивительная иллюзия! Только гении смогут найти скрытое число за 17 секунд

Воскресенье 03 сентября 2023 23:00
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Удивительная иллюзия! Только гении смогут найти скрытое число за 17 секунд "Прокачайте" мозг и решите задачу за 17 секунд! (фото: FreshersLive)
Автор: Ирина Костенко

Наш мозг, как и другие части тела, требует регулярной "прокачки". Пригодятся для этого различные головоломки и оптические иллюзии.

Проверьте свою внимательность и найдите скрытое число за 17 секунд ниже в материале Styler .

Зачем "ломать" мозг

Когнитивные (познавательные) навыки позволяют обрабатывать сенсорную информацию, которую мы получаем на протяжении жизни. По сути, они синтезируют в себе нашу способность анализировать, оценивать, хранить информацию, вспоминать опыт, сравнивать и определять действия.

Тренировать мозг следует ежедневно, не только во время работы. В выходные дни вместо серьезных задач лучше провести время, решая головоломки или исследуя оптические иллюзии.

Это поможет укрепить память, повысить уровень концентрации, улучшить навыки решения проблем и облегчить обучение.

Типы оптических иллюзий

В сущности, наши глаза видят предметы, которые "создает" наш мозг. Ученые выделяют три основных типа оптических иллюзий:

  • буквальные – когда глаза воспринимают образ, а ум восполняет пробелы, которых на самом деле там нет, создавая изображение, отличающееся от объекта (например нахождение различных фигур и образов в облаках)
  • физиологические - когда в течение определенного времени глаза получают избыточное количество раздражителей (яркость, цвет, вспышки и т.п.), в результате чего мы продолжаем видеть "что-то" даже после того, как мы перестали на него смотреть (изображение после изображения)
  • когнитивные - когда мы смотрим на изображение и наш мозг из-за контраста цветов или углов делает определенные "бессознательные выводы", хотя на самом деле глаза могут и не видеть того, что "видит" мозг

Решите "цифровую" иллюзию за 17 секунд

Иллюзии или головоломки, основанные на цифрах, могут быть достаточно сложными. Так, FreshersLive предлагает простую, на первый взгляд, задачу – найти скрытое среди номеров 8994 число 8694.

Попробуйте и убедитесь, что это не так уж легко. Ведь сделать это нужно всего за 17 секунд. Найти число за это время смогут только самые умные.

Brain teaser

Найдите "лишнее" число за 17 секунд и поделитесь с друзьями (фото: FreshersLive)

Даже если вы не уложились в тайминг, не стоит унывать. Доведите дело до конца. "Прокачайте" мозг сейчас и в следующий раз вы преодолеете любую иллюзию гораздо быстрее.

Если же число 8694 до сих пор от вас скрывается - обратите внимание на нижнюю левую часть изображения.

Напомним, несколько раньше врачи рассказали, какая работа повышает риск возникновения инсульта.

Предлагаем вам также пройти быстрый и интересный тест "Какой цвет вы любите больше всего, таков вы и человек".

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