От кариеса до рака: о каких болезнях может рассказать запах изо рта

Довольно часто неприятный запах изо рта связан с различными заболеваниями полости рта, включая кариес, воспаление десен, слизистой, парандонтоз и т.д. Но бывает, что это также связано и с заболеваниями носоглотки и легких.

Если речь идет о заболеваниях легких, обычно особенно неприятно пахнет изо рта во время выдоха или кашля.

При каких заболеваниях неприятно пахнет изо рта

Ринит (насморк) - раздражение в носу, которое может сопровождаться головной болью, а затем сменяться заложенностью носа. При этом больные часто перестают различать запахи и вкусы.

Фронтит - воспаление лобной пазухи, которое может появится сразу же после насморка. Может быть заложен нос и сильно болеть голова в области лба. Люди перестают чувствовать запахи, и глаза начинают болеть при воздействии света.

Гайморит - воспаление придаточной пазухи носа. Основной симптом - если наклониться вперед, то возникает тянущая боль в области носа.

Отит - воспаление уха. Человек ощущает заложенность, а также боль в области уха. Если сразу не лечить, то боль может отдавать в глаза, зубы и шею.

Тонзиллит - воспаление миндалин. У людей болит горло. Иногда очень больно глотать по утрам. Могут быть приступы кашля. Также возникает ощущение, как будто в горле стоит комок. Боль может отдавать в ухо или шею.

Пневмония (воспаление легких) - сухой кашель или кашель с мокротой, боль в области груди. Неприятный, гнилостный запах во время кашля чаще всего свидетельствует о том, что в легких есть очаги нагноения. Также возможен абсцесс легкого.

Коллаж РБК-Украина

Бронхит - постоянный кашель, особенно утром, одышка, повышенная температура, общая слабость. Кашель часто бывает с выделением мокроты. Неприятный запах может говорить о застойных процессах в дыхательных путях.

Туберкулез - общая слабость, бледность, потливость, небольшое повышение температуры тела. Позжде появляются кашель, мокрота, насморк, хрипы в легких. На более поздних стадиях присутствует гнилостный запах мокроты.

Рак легких - одним из первых признаков появления злокачественной опухоли в организме обычно являются одышка и боль в области груди. Неприятный запах появляется уже на стадии разрушения тканей.

Проблемы с органами пищеварения

Неприятный запах изо рта может сопровождать множество заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но при этом разные заболевания вызывают разные запахи.

Тухлый запах может возникать при гастрите или наличии в организме человека гельминтов (глистов). При гастрите у человека после еды возникает чувство тяжести, либо тупая боль через 15-20 минут.

Кислый запах изо рта может свидетельствовать о язве или панкреатите. При язве у человека наблюдается тяжесть в животе, изжога, газообразование, потливость, запоры, потеря аппетита и веса. Панкреатит сопровождается учащенным сердцебиением, опоясывающими болями в области живота, общей слабостью.

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Гнилостный запах может говорить о проблемах с кишечником или пищеводом. Например, об энтерите (воспалении тонкого кишечника), который сопровождается частым жидким стулом, повышенной температурой, тошнотой и рвотой, налетом на языке.

Горький запах изо рта может говорить о гепатите. Данное заболевание чаще всего поражает печень. Оно сопровождается слабостью, желтым налетом на языке, тошнотой, рвотой, могут появиться высыпания на коже, начать болеть суставы.

Запах, который напоминает аромат хозяйственного мыла, может говорить о застое желчи в организме, к которому приводит частое переедание. Среди симптомов изжога, отрыжка и желтый налет на языке.

Запах ацетона изо рта может быть связан с диабетом или различными заболеваниями почек (от цистита до нефроза).

Если неприятный запах никуда не исчезает после чистки зубов, то лучше всего обратиться к врачу.