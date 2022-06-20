ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

KARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животных

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 июня 2022 14:41
KARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животных Коллаж РБК-Украина: Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Автор: Светлана Мащенко

Kyiv Animal Rescue Group - организация, которая занимается спасением животных, попавших в опасные для здоровья и жизни ситуации. Только за полмесяца, с 16 мая по 1 июня команда по спасению животных выполнила 56 выездов.

Смотрите ниже в нашем материале милые фото спасенных животных.

Как рассказали на Facebook-странице KARG, за это время они оказали помощь собакам, кошкам, ежам, белкам, воронам, уткам, чайкам, голубям.

В какие только сложные ситуации не попадали бедняги: на деревья залезали, падали в шахты, в ограждениях застревали, в сетках запутывались.

KARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животных

Но спасателям, которые могут пробраться в самые узкие щели, чтобы помочь животным, ничего не страшно.

KARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животных

Вот как работает команда Kyiv Animal Rescue Group:

KARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животныхKARG показала фото спасенных совят, бельчат, котят и других животных

Спасатели всегда рады благотворителям, с помощью которых шанс на жизнь получит больше животных.

Финансовая помощь актуальна на карты:

  • 4149439311787133 - снаряжение
  • 4731185621097846 - животные и корма
  • 4441114445873266 - Монобанк
  • karg.paypal@gmail.com - paypal

Ранее мы писали, что в Черновцах нашли пса-волонтера, который разгружает гуманитарку и работает "психологом".

Также сообщалось, что оккупанты украли в Буче кота. Он проехал Беларусь, Польшу, Чехию и наконец нашел свою семью.

Читайте РБК-Украина в Google News
животные
LITE
Знаки Зодиака, у которых совсем скоро начнется "белая полоса": хватайтесь за этот шанс!
Знаки Зодиака, у которых совсем скоро начнется "белая полоса": хватайтесь за этот шанс!