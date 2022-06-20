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KARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринок

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Київ, Понеділок 20 червня 2022 14:41
KARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринок Колаж РБК-Україна: Kyiv Animal Rescue Group рятує тварин у Києві
Автор: Світлана Мащенко

Kyiv Animal Rescue Group - організація, яка займається порятунком тварин, що потрапили в небезпечні для здоров'я та життя ситуації. Лише за півмісяця, з 16 травня по 1 червня команда з порятунку тварин виконала 56 виїздів.

Дивіться нижче в нашому матеріалі милі фото врятованих тваринок.

Як розповіли на Facebook-сторінці KARG, за цей час вони надали допомогу собакам, кішкам, їжакам, білкам, воронам, крукам, качкам, чайкам, голубам.

В які тільки складні ситуації не потрапляли бідолахи: на дерева залазили, в шахти падали, в огорожах застрявали, в сітках заплутувалися.

KARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринок

Але рятувальникам, які можуть пробратися в найвужчі щілини, аби допомогти тваринам, нічого не страшно.

KARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринок

Ось як працює команда Kyiv Animal Rescue Group:

KARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринокKARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринок

Рятувальники завжди раді благодійникам, за допомогою яких шанс на життя отримає більше тваринок.

Фінансова допомога актуальна на карти:

  • 4149439311787133 - спорядження
  • 4731185621097846 - тварини та корма
  • 4441114445873266 - Монобанк
  • karg.paypal@gmail.com - paypal

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