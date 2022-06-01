ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Разгружает гуманитарку и работает "психологом": в Черновцах нашли пса-волонтера (видео)

Новина українською →
Черновцы, Среда 01 июня 2022 10:46
Разгружает гуманитарку и работает "психологом": в Черновцах нашли пса-волонтера (видео) Коллаж РБК-Украина: Пес-волонтер помогает украинцам в Черновцах
Автор: Светлана Мащенко

В Черновцах есть настоящий пес-волонтер. Он и фуру помогает разгружать, и отсортировать "гуманитарку", и поддерживает тех, кто убежал из-под обстрелов или оккупации.

Что известно о четвероногом помощнике - читайте ниже в нашем материале.

Как говорится в сюжете ТСН, бельгийская овчарка по кличке Бэр приехала в западноукраинский город из Харькова вместе с хозяином Сергеем. Сразу же он начал работать в волонтерском штабе.

Утром пес радостно встречает машину с гуманитаркой и сразу же берется за работу. Носит в зубах гуманитарку, выносит пустые коробки. А на обеденный перерыв направляется в комнату отдыха, где его угощают вкусняшками.

Со склада Бэр несет пакеты в волонтерский штаб, где их раздадут переселенцам. Пес может осилить сумки до 5 килограммов.

"Еще дома он нам очень помогал. Таскал сумки, на рынок сходить, водички принести", - рассказывает хозяин Бэра Сергей.

Главной задачей пса в волонтерском центре является, безусловно, психотерапия. Он очень ласковый, и с удовольствием идет на контакт, поднимая настроение тем, кто сильно пострадал от войны.

Хозяин говорит, что насыщенный день истощает пса - когда он приходит домой, то сразу же ложится спать.

Сергей мечтает, чтобы Бэр снимался в рекламе или кино. Но это - после победы. Сейчас же хозяин тренирует собаку быть псом-поисковиком.

"Если призовут в армию, чтобы он что-то умел", - говорит хозяин пса.

Ранее мы писали, что оккупанты украли в Буче кота. Он проехал Беларусь, Польшу, Чехию и наконец нашел семью.

Также сообщалось, что пес из Макарова породы акита-ину, который месяц ждал погибшую хозяйку, нашел новую семью.

Читайте РБК-Украина в Google News
животные
LITE
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)