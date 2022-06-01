Разгружает гуманитарку и работает "психологом": в Черновцах нашли пса-волонтера (видео)

В Черновцах есть настоящий пес-волонтер. Он и фуру помогает разгружать, и отсортировать "гуманитарку", и поддерживает тех, кто убежал из-под обстрелов или оккупации.

Что известно о четвероногом помощнике - читайте ниже в нашем материале.

Как говорится в сюжете ТСН, бельгийская овчарка по кличке Бэр приехала в западноукраинский город из Харькова вместе с хозяином Сергеем. Сразу же он начал работать в волонтерском штабе.

Утром пес радостно встречает машину с гуманитаркой и сразу же берется за работу. Носит в зубах гуманитарку, выносит пустые коробки. А на обеденный перерыв направляется в комнату отдыха, где его угощают вкусняшками.

Со склада Бэр несет пакеты в волонтерский штаб, где их раздадут переселенцам. Пес может осилить сумки до 5 килограммов.

"Еще дома он нам очень помогал. Таскал сумки, на рынок сходить, водички принести", - рассказывает хозяин Бэра Сергей.

Главной задачей пса в волонтерском центре является, безусловно, психотерапия. Он очень ласковый, и с удовольствием идет на контакт, поднимая настроение тем, кто сильно пострадал от войны.

Хозяин говорит, что насыщенный день истощает пса - когда он приходит домой, то сразу же ложится спать.

Сергей мечтает, чтобы Бэр снимался в рекламе или кино. Но это - после победы. Сейчас же хозяин тренирует собаку быть псом-поисковиком.

"Если призовут в армию, чтобы он что-то умел", - говорит хозяин пса.