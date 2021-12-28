Кардиологи назвали самый лучший вид кофе для сердца и сосудов

Однако употребление кофе людям с болезнями сердца должно быть разумным и умеренным. А привычка выпивать чашку кофе по утрам даже полезна – напиток благоприятно влияет на головной мозг.

Кофеин помогает улучшить когнитивные способности и позитивно влияет на сосуды. Он стимулирует дыхательные и сосудодвигательные центры в продолговатом мозге, повышает работоспособность, стимулирует психическую деятельность и укорачивает время реакции.

Также кофе помогает справиться с утомляемостью и сонливостью, улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое может спровоцировать развитие атеросклероза.

По словам кардиолога, отказывать от любимого напитка не стоит людям с гипертонией, ишемическими болезнями сердца, аритмиями и после перенесенного инфаркта.

Она ссылается на исследование ученых, которые проверили воздействие кофе на организм пациентов с такими заболеваниями.

Длительное наблюдение показало, что регулярное употребление 1-2 чашек черного кофе без сахара и сливок имеет даже положительное воздействие.

Регулярное употребление черного кофе без сахара снижает риск развития сахарного диабета у пациентов с ишемической болезнью сердца. Это касается и молотого кофе, и растворимого.

При добавлении сахара, молока или сливок все эти полезные качества для сердечников значительно снижаются.

Также полезен людям с заболеваниями сердца черный шоколад 70-90% содержания какао-бобов. Один такой кусочек ежедневно оказывает благотворное влияние на обмен холестерина и тонус сосудов.