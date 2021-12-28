Кардіологи назвали найкращий вид кави для серця і судин

Однак вживання кави людям з хворобами серця має бути розумним і помірним. А звичка випивати чашку кави вранці навіть корисна - напій сприятливо впливає на головний мозок.

Кофеїн допомагає поліпшити когнітивні здібності та позитивно впливає на судини. Він стимулює дихальні та судинорухові центри в довгастому мозку, підвищує працездатність, стимулює психічну діяльність і вкорочує час реакції.

Також кава допомагає впоратися зі стомлюваністю і сонливістю, покращує мікроциркуляцію, знижує рівень запалення в організмі, яке може спровокувати розвиток атеросклерозу.

За словами кардіолога, відмовляти від улюбленого напою не варто людям з гіпертонією, ішемічними хворобами серця, аритміями та після перенесеного інфаркту.

Вона посилається на дослідження вчених, які перевірили вплив кави на організм пацієнтів з такими захворюваннями.

Тривале спостереження показало, що регулярне вживання 1-2 чашок чорної кави без цукру і вершків має навіть позитивний вплив.

Регулярне вживання чорної кави без цукру знижує ризик розвитку цукрового діабету у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Це стосується і меленої кави, і розчинної.

При додаванні цукру, молока або вершків всі ці корисні якості для сердечників значно знижуються.

Також корисний людям із захворюваннями серця чорний шоколад 70-90% вмісту какао-бобів. Один такий шматочок щодня робить благотворний вплив на обмін холестерину і тонус судин.