RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кардіологи назвали найкращий вид кави для серця і судин

Автор: Анна Шиканова

Пити каву можуть навіть ті, у кого є проблеми з серцево-судинною системою і навіть після перенесеного інфаркту. Сердечникам цей напій навіть корисний.

Як пояснила кардіолог Ганна Кореневич на своїй сторінці в Instagram, вживання кави не шкодить судинам.

Однак вживання кави людям з хворобами серця має бути розумним і помірним. А звичка випивати чашку кави вранці навіть корисна - напій сприятливо впливає на головний мозок.

Кофеїн допомагає поліпшити когнітивні здібності та позитивно впливає на судини. Він стимулює дихальні та судинорухові центри в довгастому мозку, підвищує працездатність, стимулює психічну діяльність і вкорочує час реакції.

Також кава допомагає впоратися зі стомлюваністю і сонливістю, покращує мікроциркуляцію, знижує рівень запалення в організмі, яке може спровокувати розвиток атеросклерозу.

За словами кардіолога, відмовляти від улюбленого напою не варто людям з гіпертонією, ішемічними хворобами серця, аритміями та після перенесеного інфаркту.

Вона посилається на дослідження вчених, які перевірили вплив кави на організм пацієнтів з такими захворюваннями.

Тривале спостереження показало, що регулярне вживання 1-2 чашок чорної кави без цукру і вершків має навіть позитивний вплив.

Регулярне вживання чорної кави без цукру знижує ризик розвитку цукрового діабету у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Це стосується і меленої кави, і розчинної.

При додаванні цукру, молока або вершків всі ці корисні якості для сердечників значно знижуються.

Також корисний людям із захворюваннями серця чорний шоколад 70-90% вмісту какао-бобів. Один такий шматочок щодня робить благотворний вплив на обмін холестерину і тонус судин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названа правда про каву, яку знають не всі.

А також розповідали про те, що лікар назвала натуральні засоби від болю в горлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
сердцекофеПоради лікаря