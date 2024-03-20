Кардіолог розповів про стан, коли вже пізно пити таблетки

Коли пізно пити таблетки

За словами лікаря, на візиті був старший чоловік, який не пʼє ліків від тиску на постійній основі, мотивуючи це тим, що він вміє справлятися з цим станом без таблеток. Ліки пʼє тільки в крайньому разі, коли дуже погано та не допомагають інші методи.

"На візиті тиск 160/100 мм. рт. ст. Запитую чому такий тиск високий, відповідає, це просто на візиті у лікаря, якщо він пройдеться трохи чи фізично попрацює, то через годину тиск буде менший", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що пізно пити таблетки, коли вже тиск високий.

Основна мета ліків від тиску - це не допускати підйом тиску, утримувати його в правильних межах. Тобто профілактувати високий тиск - це найкраще.

Тиск динамічний показник і інколи в силу певних обставин, він може "підстрибнути", навіть на фоні прийому ліків, тому тоді потрібно прийняти додаткові ліки для його нормалізації.

Лікар закликає керуватися лише своїм самопочуттям при лікуванні високого тиску. Все тому, що людина не завжди знає про підвищений тиск та можете його не відчувати.

Навіть незначні підвищення артеріального тиску збільшують ризик серцево-судинних захворювань та смертність.

Симптоми високого тиску

Найчастіше високий кров'яний тиск протікає безсимптомно, і потерпілий абсолютно не підозрює про нього до тих пір, поки не відбудеться щось, що вимагає медичної допомоги.

Основні симптоми гіпертонії включають:

запаморочення

головний біль

слабкість

іноді задишку

мерехтіння перед очима

нудоту

Неконтрольовано високий кров'яний тиск збільшує ризик серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи серцевий напад та інсульт. Тому, як тільки ви дізнаєтеся, що у вас високий кров'яний тиск, ви повинні негайно звернутися до лікаря.

До станів здоров'я, які можуть спричинити високий артеріальний тиск, належать: