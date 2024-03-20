Кардиолог рассказал о состоянии, когда уже поздно пить таблетки

Когда поздно пить таблетки

По словам врача, на визите был старший мужчина, который не пьет лекарства от давления на постоянной основе, мотивируя это тем, что он умеет справляться с этим состоянием без таблеток. Лекарство пьет только в крайнем случае, когда очень плохо и не помогают другие методы.

"На визите давление 160/100 мм. рт. ст. Спрашиваю почему такое давление высокое, отвечает, это просто на визите у врача, если он пройдется немного или физически поработает, то через час давление будет меньше", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что поздно пить таблетки, когда давление высокое.

Основная цель лекарства от давления - это не допускать подъем давления, удерживать его в правильных пределах. То есть профилактировать высокое давление - это лучше всего.

Давление динамический показатель и иногда в силу определенных обстоятельств, оно может "подпрыгнуть", даже на фоне приема лекарства, поэтому тогда нужно принять дополнительное лекарство для его нормализации.

Врач призывает руководствоваться только своим самочувствием при лечении высокого давления. Все потому, что человек не всегда знает о повышенном давлении и можете его не чувствовать.

Даже незначительные повышения артериального давления увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертность.

Симптомы высокого давления

Чаще всего высокое кровяное давление протекает бессимптомно, и потерпевший совершенно не подозревает о нем до тех пор, пока не произойдет что-то требующее медицинской помощи.

Основные симптомы гипертонии включают:

головокружение

головная боль

слабость

иногда одышку

мерцание перед глазами

тошноту

Неконтролируемо высокое кровяное давление увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, включая сердечный приступ и инсульт. Поэтому, как только вы узнаете, что у вас высокое кровяное давление, вы должны немедленно обратиться к врачу.

К состояниям здоровья, которые могут вызвать высокое артериальное давление, относятся: