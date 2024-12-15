Кардіолог розповів, чи справді контрастний душ корисний для здоров'я: вся правда

Що відомо про процедуру

Інколи люди, щоб справитись з поганим настроєм використовують контрастний душ. Ця процедура передбачає чергування теплої і холодної води, може бути не лише приємною, але й корисною для здоров’я, особливо для серця.

Зокрема, коли ви змінюєте температуру води, це змушує судини то звужуватися, то розширюватися.

Така "тренування" судин стимулює кровообіг, покращує тонус судин і активізує лімфатичну систему. Крім того, цей процес допомагає активізувати обмінні процеси в організмі.

Як правильно приймати контрастний душ

Контрастний душ потрібно починати з гарячої води і закінчувати холодною. Спочатку обливайте тільки ноги. Чергуйте гарячу і холодну воду. Гаряча вода розширює судини, а холодна звужує. Під гарячою водою стійте 1,5 хвилини, під холодною - 40 секунд.

По черзі направте під струмінь руки, живіт, спину і плечі. Не мийте голову холодною водою. Це може підвищити артеріальний тиск.

Приймайте контрастний душ 5-7 хвилин. Після душу добре розітріть тіло махровим рушником.

Користь для серця та судин

За словами кардіолога, чергування температури тренує судини і допомагає знижувати ризик виникнення застійних явищ у кровоносній системі.

Також поступова адаптація організму до різких температурних змін може сприяти зміцненню серцевого м’яза.

Контрастний душ стимулює викид ендорфінів - гормонів щастя, що допомагає знижувати рівень стресу, а стрес, своєю чергою, є одним з основних факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Регулярні контрастні процедури можуть сприяти нормалізації артеріального тиску, особливо якщо у вас є схильність до гіпертонії.

Важливо, якщо у вас є хронічні захворювання серця, перед початком практики проконсультуйтеся з лікарем. Контрастний душ може бути корисним, але його не слід виконувати людям із певними захворюваннями серцево-судинної системи.

Додатково, контрастний душ допомагає зміцнювати імунітет, покращує стан шкіри та дає заряд енергії на весь день.

Контрастні обмивання рекомендуються людям, яким важко прокидатися вранці, адже ця процедура відмінно бадьорить. Прийняти душ ввечері можна, якщо потрібно трохи відстрочити сон. Щоб користь для здоров'я була постійною, рекомендується приймати контрастний душ регулярно. Почніть з коротких п'ятихвилинних обмивань пару разів на тиждень і поступово збільшуйте частоту.