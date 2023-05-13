Кардіолог розповіла всю правду про вейпи, електронки й "одноразки"

Що містять в собі "електронки"

За словами кардіолога, дим від е-сигарет дійсно не містить шкідливих смол і не утворює продуктів горіння. Але він містить у собі близько семи тисяч різних хімічних сполук, які не менше шкодять організму.

Наприклад:

важкі метали провокують хвороби судин, серця та органів дихання;

формальдегіди негативно впливають на нервову систему, можуть сприяти погіршенню пам’яті;

пропіленгліколь та рослинний гліцерин підвищують ризик онкологічних захворювань;

ну і нікотин, який зазвичай залишається.

Список можна продовжувати дуже довго...

Вони теж викликають залежність

Кардіолог додала, що попри ще один поширений міф, електронні пристрої для куріння теж викликають залежність.

"Тому, коли мене запитують, чи можна курити електронки, відповідь однозначна. І вам рекомендую відмовлятися від цього "задоволення"! - зазначила Наталя Іванюк.

В чому різниця між вейпами, багаторазовими електронками і "одноразками"

Одноразові електронні сигарети після закінчення рідини ви просто викинете. А от всі багаторазові електронки мають кришку або заглушку, яку ви можете відкрити для поповнення.

Вейпом називають модель, яка здатна видати максимально багато пари. Такі сигарети за кількістю пари скоріше схожа на кальян.

Принцип вейпів такий самий, як і в електронних сигарет, вони також просто випаровують рідину, але здатні видавати хмари пари.