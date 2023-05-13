Кардиолог рассказала всю правду о вейпах, электронках и "одноразках"

Что содержат в себе "электронки"

По словам кардиолога, дым от е-сигарет действительно не содержит вредных смол и не образует продуктов горения. Но он включает в себя около семи тысяч различных химических соединений, которые не меньше вредят организму.

К примеру:

тяжелые металлы провоцируют болезни сосудов, сердца и органов дыхания;

формальдегиды оказывают негативное влияние на нервную систему, могут способствовать ухудшению памяти;

пропиленгликоль и растительный глицерин повышают риск онкологических заболеваний;

ну и никотин, который обычно остается.

Список можно продолжать очень долго...

Они тоже вызывают зависимость

Кардиолог добавила, что, несмотря на еще один распространенный миф, электронные устройства для курения тоже вызывают зависимость.

"Поэтому, когда меня спрашивают, можно ли курить электронки, ответ однозначен. И вам рекомендую отказываться от этого "удовольствия"! - отметила Наталья Иванюк.

В чем разница между вейпами, многоразовыми электронками и "одноразками"

Одноразовые электронные сигареты после окончания жидкости вы просто выкинете. А вот все многоразовые электронки имеют крышку или заглушку, которую можно открыть для пополнения.

Вейпом называют модель, которая способна выдать очень много пары. Такая сигарета по количеству пара скорее похожа на кальян.

Принцип вейпов такой же, как и у электронных сигарет, они так же просто испаряют жидкость, но способны выдавать облака пара.