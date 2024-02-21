Кардіолог розповіла про стан, який часто плутають з серцевим нападом

Часто серцевий напад плутають з панічною атакою. Такі стани можуть викликати тривогу та сильне емоційне перезбудження, проте вони мають відмінності, які важливо розрізняти.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як діяти, коли дійсно виникають такі стани.
При написанні використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та сайт Doc.ua.
Серцевий напад має такі основні симптоми:
Панічна атака включає в себе відчуття непокою, страху, тахікардію, пітливість, дрижання, відчуття втрати контролю або небезпеки та фізичний біль в грудях.
Кардіолог зазначила, що серцевий напад може розвиватися протягом кількох хвилин, і без негайного лікування може призвести до інфаркту міокарда.
Панічна атака зазвичай триває від 5 до 20 хвилин, і хоча вона може бути дуже жахаючою, але не є небезпечною для життя.
Якщо ви або хтось інший відчуваєте ці симптоми, важливо негайно звернутися за медичною допомогою. Тільки кваліфікований лікар може правильно діагностувати і надати належне лікування.
Ефективними вважаються такі способи:
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