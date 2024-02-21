Кардіолог розповіла про стан, який часто плутають з серцевим нападом

Основні симптоми

Серцевий напад має такі основні симптоми:

характеризується болем чи стиском у грудях, який може іррадіювати до руки, шиї, щелепи

може бути сильна слабкість, пітливість, нудота та блювота

Панічна атака включає в себе відчуття непокою, страху, тахікардію, пітливість, дрижання, відчуття втрати контролю або небезпеки та фізичний біль в грудях.

Кардіолог зазначила, що серцевий напад може розвиватися протягом кількох хвилин, і без негайного лікування може призвести до інфаркту міокарда.

Панічна атака зазвичай триває від 5 до 20 хвилин, і хоча вона може бути дуже жахаючою, але не є небезпечною для життя.

Якщо ви або хтось інший відчуваєте ці симптоми, важливо негайно звернутися за медичною допомогою. Тільки кваліфікований лікар може правильно діагностувати і надати належне лікування.

Як впоратися з панічною атакою самостійно

Ефективними вважаються такі способи: