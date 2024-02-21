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Кардіолог розповіла про стан, який часто плутають з серцевим нападом

Яка різниця між серцевим нападом і панічною атакою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто серцевий напад плутають з панічною атакою. Такі стани можуть викликати тривогу та сильне емоційне перезбудження, проте вони мають відмінності, які важливо розрізняти.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як діяти, коли дійсно виникають такі стани.

При написанні використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та сайт Doc.ua.

Основні симптоми

Серцевий напад має такі основні симптоми:

  • характеризується болем чи стиском у грудях, який може іррадіювати до руки, шиї, щелепи
  • може бути сильна слабкість, пітливість, нудота та блювота

Панічна атака включає в себе відчуття непокою, страху, тахікардію, пітливість, дрижання, відчуття втрати контролю або небезпеки та фізичний біль в грудях.

Кардіолог зазначила, що серцевий напад може розвиватися протягом кількох хвилин, і без негайного лікування може призвести до інфаркту міокарда.

Панічна атака зазвичай триває від 5 до 20 хвилин, і хоча вона може бути дуже жахаючою, але не є небезпечною для життя.

Якщо ви або хтось інший відчуваєте ці симптоми, важливо негайно звернутися за медичною допомогою. Тільки кваліфікований лікар може правильно діагностувати і надати належне лікування.

Як впоратися з панічною атакою самостійно

Ефективними вважаються такі способи:

  • Пам'ятайте, що це минеться - під час панічної атаки пам'ятайте про те, що ці почуття пройдуть і не завдадуть фізичної шкоди, хоч би якими страшними вони здавались у той час
  • Глибоко дихайте - намагайтеся дихати повільно та глибоко, концентруючись на кожному вдиху
  • Види та звуки часто можуть посилити панічну атаку. Якщо можливо, постарайтеся знайти спокійніше місце
  • Зосередьтеся на об'єкті - коли вас переповнюють тривожні думки, почуття чи спогади, концентрація на чомусь фізичному у навколишньому середовищі може допомогти вам відчути себе заземленим
  • Прогуляйтеся чи зробіть легку зарядку.
  • Тримайте лаванду під рукою - це традиційний засіб, який багато людей використовують для зняття стресу та розслаблення
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