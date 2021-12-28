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Кардиологи назвали самый лучший вид кофе для сердца и сосудов

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Вторник 28 декабря 2021 08:05
Кардиологи назвали самый лучший вид кофе для сердца и сосудов Фото: Кардиологи назвали самый полезный вид кофе для сердечников (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Пить кофе могут даже те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и даже после перенесенного инфаркта. Сердечникам этот напиток даже полезен.

Как объяснила кардиолог Анна Кореневич на своей странице в Instagram, употребление кофе не вредит сосудам.

Однако употребление кофе людям с болезнями сердца должно быть разумным и умеренным. А привычка выпивать чашку кофе по утрам даже полезна – напиток благоприятно влияет на головной мозг.

Кофеин помогает улучшить когнитивные способности и позитивно влияет на сосуды. Он стимулирует дыхательные и сосудодвигательные центры в продолговатом мозге, повышает работоспособность, стимулирует психическую деятельность и укорачивает время реакции.

Также кофе помогает справиться с утомляемостью и сонливостью, улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое может спровоцировать развитие атеросклероза.

По словам кардиолога, отказывать от любимого напитка не стоит людям с гипертонией, ишемическими болезнями сердца, аритмиями и после перенесенного инфаркта.

Она ссылается на исследование ученых, которые проверили воздействие кофе на организм пациентов с такими заболеваниями.

Длительное наблюдение показало, что регулярное употребление 1-2 чашек черного кофе без сахара и сливок имеет даже положительное воздействие.

Регулярное употребление черного кофе без сахара снижает риск развития сахарного диабета у пациентов с ишемической болезнью сердца. Это касается и молотого кофе, и растворимого.

При добавлении сахара, молока или сливок все эти полезные качества для сердечников значительно снижаются.

Также полезен людям с заболеваниями сердца черный шоколад 70-90% содержания какао-бобов. Один такой кусочек ежедневно оказывает благотворное влияние на обмен холестерина и тонус сосудов.

Напомним, ранее мы писали о том, что названа правда о кофе, которую знают не все.

А также рассказывали о том, что врач назвала натуральные средства от боли в горле.

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