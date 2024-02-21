Кардиолог рассказала о состоянии, которое часто путают с сердечным приступом

Основные симптомы

Сердечный приступ имеет следующие основные симптомы:

характеризуется болью или сжатием в груди, которая может иррадиировать в руку, шею, челюсть.

может быть сильная слабость, потливость, тошнота и рвота

Паническая атака включает в себя чувство беспокойства, страха, тахикардию, потливость, дрожь, чувство потери контроля или опасности и физическую боль в груди.

Кардиолог отметила, что сердечный приступ может развиваться в течение нескольких минут и без немедленного лечения может привести к инфаркту миокарда.

Паническая атака обычно длится от 5 до 20 минут, и хотя она может быть очень ужасающей, но не опасной для жизни.

Если вы или кто-либо другой чувствуете эти симптомы, важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Только квалифицированный врач может правильно диагностировать и предоставить подобающее лечение.

Как справиться с панической атакой самостоятельно

Эффективными считаются следующие способы: