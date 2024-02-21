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Кардиолог рассказала о состоянии, которое часто путают с сердечным приступом

Какая разница между сердечным приступом и панической атакой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто сердечный приступ путают с панической атакой. Такие состояния могут вызывать тревогу и сильное эмоциональное перевозбуждение, однако имеют различия, которые важно различать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как действовать, когда действительно возникают такие состояния.

При написании использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Наталии Иванюк и сайт Doc.ua.

Основные симптомы

Сердечный приступ имеет следующие основные симптомы:

  • характеризуется болью или сжатием в груди, которая может иррадиировать в руку, шею, челюсть.
  • может быть сильная слабость, потливость, тошнота и рвота

Паническая атака включает в себя чувство беспокойства, страха, тахикардию, потливость, дрожь, чувство потери контроля или опасности и физическую боль в груди.

Кардиолог отметила, что сердечный приступ может развиваться в течение нескольких минут и без немедленного лечения может привести к инфаркту миокарда.

Паническая атака обычно длится от 5 до 20 минут, и хотя она может быть очень ужасающей, но не опасной для жизни.

Если вы или кто-либо другой чувствуете эти симптомы, важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Только квалифицированный врач может правильно диагностировать и предоставить подобающее лечение.

Как справиться с панической атакой самостоятельно

Эффективными считаются следующие способы:

  • Помните, что это пройдет - во время панической атаки помните о том, что эти чувства пройдут и не нанесут физического вреда, какими бы страшными они ни казались в то время
  • Глубоко дышите - старайтесь дышать медленно и глубоко, концентрируясь на каждом вдохе
  • Виды и звуки часто могут усилить паническую атаку. Если возможно, постарайтесь найти более спокойное место
  • Сосредоточьтесь на объекте - когда вас переполняют тревожные мысли, чувства или воспоминания, концентрация на чем-то физическом в окружающей среде может помочь вам почувствовать себя заземленным.
  • Прогуляйтесь или сделайте легкую зарядку
  • Держите лаванду под рукой - это традиционное средство, которое многие используют для снятия стресса и расслабления
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