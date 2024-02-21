Кардиолог рассказала о состоянии, которое часто путают с сердечным приступом

Часто сердечный приступ путают с панической атакой. Такие состояния могут вызывать тревогу и сильное эмоциональное перевозбуждение, однако имеют различия, которые важно различать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как действовать, когда действительно возникают такие состояния.
При написании использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Наталии Иванюк и сайт Doc.ua.
Сердечный приступ имеет следующие основные симптомы:
Паническая атака включает в себя чувство беспокойства, страха, тахикардию, потливость, дрожь, чувство потери контроля или опасности и физическую боль в груди.
Кардиолог отметила, что сердечный приступ может развиваться в течение нескольких минут и без немедленного лечения может привести к инфаркту миокарда.
Паническая атака обычно длится от 5 до 20 минут, и хотя она может быть очень ужасающей, но не опасной для жизни.
Если вы или кто-либо другой чувствуете эти симптомы, важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Только квалифицированный врач может правильно диагностировать и предоставить подобающее лечение.
Эффективными считаются следующие способы:
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