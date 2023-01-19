Кардіолог розповіла, що дійсно швидко допоможе при зниженому тиску

Симптоми зниження АТ

За словами лікаря, артеріальний тиск коливається протягом дня. Він залежить від позиції тіла, прийомів їжі, рідини, дихання, прийомів препаратів, часу доби, стресу і фізичних навантажень. Зокрема, незначні коливання тиску - це норма.

Під час зниженого тиску можуть спостерігатись такі симптоми:

запаморочення;

біль голови;

різка загальна слабкість;

біль у скронях чи у чолі;

нудота;

мерехтіння перед очима.

Кардіолог каже, що зниження АТ може бути й фізіологічним, тобто не бути пов’язане із захворюванням.

Найчастіші причини - стрес, обезводнення та зниження активності.

Важливо, якщо симптоми часто повторюється, то варто подумати, чи не є це симптомами захворювань:

серцево-судинних захворювань (інфаркт міокарда, брадикардія, тахікардія, аритмія, прогресування серцевої недостатності, ішемічна хвороба серця, недостатності клапанів серця);

зневоднення - коли води в тілі недостатньо, зменшується об’єм крові, що циркулює по судинах і як результат - артеріальний тиск падає;

алергічна реакція - анафілактичний шок;

крововтрата - кровотечі при виразках шлунка, гострі травми;

гострої інтоксикації при інфекційних захворюваннях;

дефіциту мікроелементів і вітамінів групи В;

нейродегенеративних захворювань.

Що робити

При падінні артеріального тиску, необхідно відразу:

випити кави чи міцного чаю;

з’їсти щось солоне чи кисле;

лягти, підняти ноги доверху;

з’їсти кусочок чорного гіркого шоколаду;

вийти на свіже повітря чи відкрити вікно.

Для профілактики необхідно багато рухатись, понад 10 тисяч кроків на день. Також не варто забувати про достатнє вживання води.

