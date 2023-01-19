Кардиолог рассказала, что действительно быстро поможет при пониженном давлении

Пониженное артериальное давление (гипотония) - достаточно распространенная проблема. Такой диагноз ставится, если цифры тонометра не поднимаются выше 90/60 миллиметров ртутного столба.
Об этом сообщила кардиолог и терапевт Мария Мичко в Instagram.
По словам врача, артериальное давление колеблется в течение дня. Оно зависит от позиции тела, приемов пищи, жидкости, дыхания, приемов препаратов, времени суток, стресса и физических нагрузок. В частности, незначительные колебания давления - это норма.
При пониженном давлении могут наблюдаться следующие симптомы:
Кардиолог говорит, что снижение АД может быть и физиологическим, то есть не связано с заболеванием.
Самые частые причины - стресс, обезвоживание и снижение активности.
Важно, если симптомы падением АД часто повторяется, то следует подумать, не являются ли это симптомами заболеваний:
При падении артериального давления необходимо сразу:
Для профилактики необходимо много двигаться, более 10 тысяч шагов в день. Также не стоит забывать о достаточном употреблении воды.
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