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Кардиолог рассказала, что действительно быстро поможет при пониженном давлении

Что делать при пониженном давлении (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пониженное артериальное давление (гипотония) - достаточно распространенная проблема. Такой диагноз ставится, если цифры тонометра не поднимаются выше 90/60 миллиметров ртутного столба.

Об этом сообщила кардиолог и терапевт Мария Мичко в Instagram.

Симптомы снижения АД

По словам врача, артериальное давление колеблется в течение дня. Оно зависит от позиции тела, приемов пищи, жидкости, дыхания, приемов препаратов, времени суток, стресса и физических нагрузок. В частности, незначительные колебания давления - это норма.

При пониженном давлении могут наблюдаться следующие симптомы:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • резкая общая слабость;
  • боль в висках или во лбу;
  • тошнота;
  • мерцание перед глазами.

Кардиолог говорит, что снижение АД может быть и физиологическим, то есть не связано с заболеванием.

Самые частые причины - стресс, обезвоживание и снижение активности.

Важно, если симптомы падением АД часто повторяется, то следует подумать, не являются ли это симптомами заболеваний:

  • сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, брадикардия, тахикардия, аритмия, прогрессирование сердечной недостаточности, ишемическая болезнь сердца, недостаточность клапанов сердца);
  • обезвоживание - когда воды в теле недостаточно, уменьшается объем крови, циркулирующий по сосудам и как результат - артериальное давление падает;
  • аллергическая реакция - анафилактический шок;
  • кровопотеря - кровотечения при язвах желудка, острые травмы;
  • острой интоксикации при инфекционных заболеваниях;
  • дефицит микроэлементов и витаминов группы В;
  • нейродегенеративных заболеваний

Что делать

При падении артериального давления необходимо сразу:

  • выпить кофе или крепкого чая;
  • съесть что-нибудь соленое или кислое;
  • лечь, приподнять ноги доверху;
  • съесть кусочек черного горького шоколада;
  • выйти на свежий воздух или открыть окно.

Для профилактики необходимо много двигаться, более 10 тысяч шагов в день. Также не стоит забывать о достаточном употреблении воды.

Ранее мы сообщали, потребление которой рыбы повышает артериальное давление.

Также мы называли натуральные средства от высокого давления, доступные каждому.

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давлениеартерильное давление