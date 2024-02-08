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Кардіолог розповіла, в котрій годині потрібно прокидатися, щоб уникнути діабету та гіпертонії

В котрій годині потрібно прокидатися (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сон - важливий фактор для здоров’я. Його називають одним із факторів для подолання стресу чи уникнення хвороб серця. Щоб уникнути проблем, варто прокидатись у певний час.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, у котрій годині потрібно прокидатись, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

При написанні використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та сайт Doc.ua

Що відбувається в організмі

За словами лікаря, організм людини так влаштований, що в тій зоні, в якій ми живемо, о 6 годині 30 хвилин ранку у кров викидається кортизол.

Кортизол - це стероїдна гормональна речовина, яка виробляється в корі надниркових залоз з холестерину. Часто його називаються "гормоном стресу".

Кардіолог зазначила, що о 6-й ранку закінчується синтез і викид мелатоніну, гормону, що підтримує сон. Коли викидається кортизол, виділяється адреналін, збільшується рівень глюкози в крові, а це вже 6:30.

Якщо ви продовжуєте в цей час спати, то це прямий шлях до гіпертонії, діабету, низького імунітету та онкології в майбутньому.

Скільки годин потрібно спати

Спати довше 6:30 ранку не є дуже корисною звичкою.

Чоловіку потрібно спати 7 годин на добу, а жінці 8, то щоб встати о 6:30 чоловіку потрібно лягти 23:30, а жінці о 22:30.

Лікар додала, що необхідно дотримуватись таких факторів:

  • важливо не лише те, скільки ви спите, але й о котрій лягаєте
  • потрібно спати не більше 8 годин, але в результаті краще менше, аніж забагато
  • для довгого життя та збереження молодості організму, потрібно прокидатися о 6:30

Що робити при безсонні

Якщо безсоння заважає вам функціонувати протягом дня, зверніться до лікаря, щоб визначити причину вашої проблеми зі сном та способи її лікування.

Щоб відновити безсоння в домашніх умовах, дотримуйтесь таких порад:

  • уникайте великих прийомів їжі, кофеїну та алкоголю перед сном
  • будьте фізично активними протягом дня, по можливості на вулиці
  • скоротіть вживання кофеїну
  • лягайте спати та вставайте в те саме час щодня, включаючи вихідні
  • заберіть смартфони, телевізори, ноутбуки або інші екрани щонайменше за 30 хвилин до сну
  • киньте курити
  • перетворіть свою спальню на темне, тихе, прохолодне місце
  • розслабтеся перед сном під заспокійливу музику, хорошу книгу або медитацію
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