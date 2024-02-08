Кардиолог рассказала, в какое время нужно просыпаться, чтобы избежать диабета и гипертонии

Сон - важный фактор для здоровья. Его называют одним из факторов для преодоления стресса или избегания болезней сердца. Чтобы избежать проблем, следует просыпаться в определенное время.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в какое время нужно просыпаться, чтобы избежать проблем со здоровьем.
При написании использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Наталии Иванюк и сайт Doc.ua
По словам врача, организм человека так устроен, что в той зоне, в которой мы живем, в 6 часов 30 минут утра в кровь выбрасывается кортизол.
Кортизол - это стероидное гормональное вещество, которое вырабатывается в коре надпочечников из холестерина. Часто его называются "гормоном стресса".
Кардиолог отметила, что в 6 утра заканчивается синтез и выброс мелатонина, гормона, поддерживающего сон. Когда выбрасывается кортизол, выделяется адреналин, увеличивается уровень глюкозы в крови, а это уже 6:30.
Если вы продолжаете в это время спать, то это прямой путь к гипертонии, диабету, низкому иммунитету и онкологии в будущем.
Спать дольше 6:30 утра не очень полезная привычка.
Мужчине нужно спать 7 часов в сутки, а женщине 8, то чтобы встать в 6:30 мужчине нужно лечь 23:30, а женщине в 22:30.
Врач добавила, что необходимо придерживаться следующих факторов:
Если бессонница мешает функционировать в течение дня, обратитесь к врачу, чтобы определить причину вашей проблемы со сном и способы ее лечения.
Чтобы восстановить бессонницу в домашних условиях, следуйте следующим советам:
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