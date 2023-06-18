Кардіолог розповіла, яким спортом потрібно займатися, щоб отримати здорове серце

Кардіо

Сюди входять теніс, футбол, плавання, біг і не тільки. Кардіо тренування розширюють кровоносні судини, роблять серцевий м'яз еластичнішим.

ВООЗ рекомендує приділяти таким тренуванням не менше, ніж 150 хвилин на тиждень. Зокрема, це можуть бути 30 хвилин активної прогулянки щодня або 3 тренування по 1 годині. Варто обрати варіант, який буде відповідати стану здоров'я.

Силові тренування

Тут йдеться не лише про зал, а й домашні тренування з гантелями чи вагою власного тіла. Такі навантаження зменшують ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 70%.

За словами лікаря, це відбувається внаслідок збільшення притоку крові до активних м’язів. Для підтримки здоровʼя буде достатньо 3 тренування на тиждень тривалістю 60 хвилин.

"До речі, силові тренування + кардіо класно підсилюють одне одного. Тому для максимальної користі ви можете комбінувати ці види навантажень", - йдеться у повідомленні.

Йога та пілатес

Це чудовий варіант для тих, хто не хоче чи не може виконувати інтенсивні тренування.Такі заняття також зменшують ризики серцевих захворювань.

М’язове навантаження і робота з диханням під час їхнього виконання збільшують приплив кисню в організм, знижуючи ти самим артеріальний тиск.

Лікар зазначила, що перед тим, як почати активно займатися спортом, краще пройти "кардіо-чекап" і переконатися, що ваше серце готове до навантажень.

До того ж не варто забувати про щоденну активність: гуляти, підійматися сходами замість ліфта і т.д. Всі ці заняття так само йдуть до "скарбнички" здоровʼя.

Коли і як обстежувати серце

Електрокардіограма (ЕКГ) - найпоширеніше обстеження. Воно допомагає виявити порушення ритму: аритмію, тахікардію тощо. Обстеження рекомендується проходити 1 раз на рік.

Ехокардіографія або УЗД серця. Це обстеження дає змогу оцінити стан судин, перегородок, клапанів серця, виявити вади серця.

Процедуру бажано робити кожні 5 років профілактично, а після 40 років - щороку.

Холтер ЕКГ - обстеження, яке призначає кардіолог, якщо бачить якісь порушення ритму серця на ЕКГ. Робити рекомендується раз на рік після 45 років.