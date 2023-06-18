Кардиолог рассказала, каким спортом нужно заниматься, чтобы получить здоровое сердце

Кардио

Сюда входят теннис, футбол, плавание, бег и не только. Кардио тренировки расширяют кровеносные сосуды, делают сердечную мышцу более эластичной.

ВОЗ рекомендует уделять такой тренировке не менее 150 минут в неделю. В частности, это может быть 30 минут активной прогулки ежедневно или 3 тренировки по 1 часу. Следует выбрать вариант, который будет соответствовать состоянию здоровья.

Силовые тренировки

Здесь речь идет не только о зале, но и домашних тренировках с гантелями или весом собственного тела. Такие нагрузки уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 70%.

По словам врача, это происходит вследствие увеличения притока крови к активным мышцам. Для поддержания здоровья будет достаточно 3 тренировки в неделю продолжительностью 60 минут.

"Кстати, силовые тренировки + кардио классно усиливают друг друга. Поэтому для максимальной пользы вы можете комбинировать эти виды нагрузок", - говорится в сообщении.

Йога и пилатес

Это отличный вариант для тех, кто не хочет или не может выполнять интенсивные тренировки. Такие занятия также уменьшают риски сердечных заболеваний.

Мышечная нагрузка и работа с дыханием во время их выполнения увеличивают приток кислорода в организм, снижая артериальное давление.

Врач отметила, что перед тем, как начать активно заниматься спортом, лучше пройти "кардио-чекап" и убедиться, что ваше сердце готово к нагрузкам.

К тому же не стоит забывать о ежедневной активности: гулять, подниматься по лестнице вместо лифта и т. д. Все эти занятия так же идут в "копилку" здоровья.

Когда и как обследовать сердце

Электрокардиограмма (ЭКГ) - самое распространенное обследование. Оно помогает выявить нарушение ритма: аритмию, тахикардию и т. д. Обследование рекомендуется проходить 1 раз в год.

Эхокардиография или УЗИ сердца. Это обследование позволяет оценить состояние сосудов, перегородок, клапанов сердца, выявить пороки сердца.

Процедуру желательно делать каждые 5 лет профилактически, а после 40 лет - каждый год.

Холтер ЭКГ - обследование, которое назначает кардиолог, если видит какие-то нарушения ритма сердца на ЭКГ. Делать рекомендуется ежегодно после 45 лет.