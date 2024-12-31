Кардіолог розповіла, чому після 30 років різко підвищується тиск

Різкі перепади тиску можуть виникати з віком та повинні насторожити людину. Кардіолог назвала причини, через які підіймається тиск після 30 років.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які показники тиску вважаються підвищеним.
За словами кардіолога Наталії Іванюк, 80% з віком стануть гіпертоніками.
"Часто пацієнти кажуть: "лікарю, але ж раніше такого не було?" Дуже часто це стосується саме артеріального тиску, тобто його підвищення. А кажуть це на прийомі молоді пацієнти, яким 25-35 років", - додала медик.
Серед причин, чому низький тиск у молодості може перетворитися на високий із віком, виокремлюють:
Лікар пояснила, що гіпертонія спадково не передається.
Щоб уникнути проблем із тиском:
"Тоді і гіпертонія не дожене вас навіть у 70 років", - додала вона.
Важливо, що багато чого залежить від самого пацієнта і саме щоденні звички мають вирішальний вплив на те, чи розвинеться у вас гіпертонія.
Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.
Артеріальну гіпертензію діагностують у разі постійного підвищення рівня артеріального тиску (АТ):
Підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та сайт Центру громадського здоров'я.