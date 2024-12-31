Кардиолог рассказала, почему после 30 лет резко повышается давление

Что приводит к высокому давлению

По словам кардиолога Натальи Иванюк, 80% с возрастом станут гипертониками.

"Часто пациенты говорят: "доктор, но раньше такого не было?" Очень часто это касается именно артериального давления, то есть его повышения. А говорят это на приеме молодые пациенты, которым 25-35 лет", - добавила медик.

Среди причин, почему низкое давление в молодости может превратиться в высокое с возрастом, выделяют:

уменьшение эластичности сосудов

нарушение регуляции тонуса сосудов

атеросклероз

изменения в работе почек и гормональные изменения

низкая физическая активность

Как избежать гипертонии

Врач объяснила, что гипертония наследственно не передается.

Чтобы избежать проблем с давлением:

не курите

контролируйте вес (ИМТ - 25).

придерживайтесь здорового питания (до 5 г соли в сутки, меньше сахара, вредных жиров и фастфуда)

обязательно занимайтесь физической активностью

употребляйте достаточно воды (- 1,5 л/сутки)

избегайте стресса (психолог или психотерапевт могут помочь)

спите не менее 7-8 часов в сутки

минимизируйте употребление алкоголя и энергетиков

не принимайте различные БАДы, лекарства, травы и чаи без врача

"Тогда и гипертония не догонит вас даже в 70 лет", - добавила она.

Важно, что многое зависит от самого пациента и именно ежедневные привычки имеют решающее влияние на то, разовьется ли у вас гипертония.

Какое давление считается повышенным

Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.

Артериальную гипертензию диагностируют в случае постоянного повышения уровня артериального давления (АД):

более 140 мм рт. ст. (систолическое)

более 90 мм рт. ст. (диастолическое)

Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.