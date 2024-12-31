Кардиолог рассказала, почему после 30 лет резко повышается давление

Резкие перепады давления могут возникать с возрастом и должны насторожить человека. Кардиолог назвала причины, по которым поднимается давление после 30 лет.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие показатели давления считаются повышенным.
По словам кардиолога Натальи Иванюк, 80% с возрастом станут гипертониками.
"Часто пациенты говорят: "доктор, но раньше такого не было?" Очень часто это касается именно артериального давления, то есть его повышения. А говорят это на приеме молодые пациенты, которым 25-35 лет", - добавила медик.
Среди причин, почему низкое давление в молодости может превратиться в высокое с возрастом, выделяют:
Врач объяснила, что гипертония наследственно не передается.
Чтобы избежать проблем с давлением:
"Тогда и гипертония не догонит вас даже в 70 лет", - добавила она.
Важно, что многое зависит от самого пациента и именно ежедневные привычки имеют решающее влияние на то, разовьется ли у вас гипертония.
Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.
Артериальную гипертензию диагностируют в случае постоянного повышения уровня артериального давления (АД):
Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк и сайт Центра общественного здоровья.