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Кардиолог рассказала, почему после 30 лет резко повышается давление

Кардиолог объяснила, почему с возрастом резко повышается давление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Резкие перепады давления могут возникать с возрастом и должны насторожить человека. Кардиолог назвала причины, по которым поднимается давление после 30 лет.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие показатели давления считаются повышенным.

Что приводит к высокому давлению

По словам кардиолога Натальи Иванюк, 80% с возрастом станут гипертониками.

"Часто пациенты говорят: "доктор, но раньше такого не было?" Очень часто это касается именно артериального давления, то есть его повышения. А говорят это на приеме молодые пациенты, которым 25-35 лет", - добавила медик.

Среди причин, почему низкое давление в молодости может превратиться в высокое с возрастом, выделяют:

  • уменьшение эластичности сосудов
  • нарушение регуляции тонуса сосудов
  • атеросклероз
  • изменения в работе почек и гормональные изменения
  • низкая физическая активность

Как избежать гипертонии

Врач объяснила, что гипертония наследственно не передается.

Чтобы избежать проблем с давлением:

  • не курите
  • контролируйте вес (ИМТ - 25).
  • придерживайтесь здорового питания (до 5 г соли в сутки, меньше сахара, вредных жиров и фастфуда)
  • обязательно занимайтесь физической активностью
  • употребляйте достаточно воды (- 1,5 л/сутки)
  • избегайте стресса (психолог или психотерапевт могут помочь)
  • спите не менее 7-8 часов в сутки
  • минимизируйте употребление алкоголя и энергетиков
  • не принимайте различные БАДы, лекарства, травы и чаи без врача

"Тогда и гипертония не догонит вас даже в 70 лет", - добавила она.

Важно, что многое зависит от самого пациента и именно ежедневные привычки имеют решающее влияние на то, разовьется ли у вас гипертония.

Какое давление считается повышенным

Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.

Артериальную гипертензию диагностируют в случае постоянного повышения уровня артериального давления (АД):

  • более 140 мм рт. ст. (систолическое)
  • более 90 мм рт. ст. (диастолическое)

Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.

 

Ранее мы сообщали, всегда ли болит голова при высоком давлении.

Также мы писали о двух малоизвестных симптомах на лице, которые свидетельствуют о высоком давлении.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк и сайт Центра общественного здоровья.

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Артерильное давлениеЗдоровьеКардиологПовышенное давление