Кардіолог розповіла, чи можна людям з високим тиском ходити в лазню

Чим корисна лазня

Кардіолог Наталія Іванюк розповіла, що висока температура повітря призводить до розширення судин, кровотік прискорюється, серцебиття частішає у 1,5 раза, що відповідає навантаженню при бігу або швидкій ходьбі, покращується клітинний обмін, підвищується артеріальний тиск.

Таким чином, організм швидше отримує кисень та поживні речовини.

Коли людина виходить із бані чи сауни, в організмі запускаються зворотні процеси. Тоді серце заспокоюється, тиск знижується та звужуються судини.

Таким чином у лазні відбувається тренування для серця та судинної системи. Для здорової людини лазня несе лише корисний ефект.

Чому після лазні може бути погано

Таке може статись, бо понижується артеріальний тиск і підвищується частота серцевих скорочень.

За словами лікаря, гіпертонікам можна ходити в лазню, якщо тиск стабільно нормальний (пацієнт приймає регулярно таблетки від тиску, АТ - 130-140, 80-90 мм.рт.ст).

Лазню не можна відвідувати людям, якщо тиск не стабільний або нижче 120/90 мм.рт.ст.

Симптоми підвищеного тиску

Гіпертонік може помітити у себе такі симптоми:

сильний головний біль

часті носові кровотечі

втома чи втраченість

проблеми з зором

біль у грудях

утруднене дихання

аритмія

кров у сечі

запаморочення

нервозність

пітливість

проблеми зі сном

Здорові артерії - гнучкі, міцні та еластичні. Їхня внутрішня оболонка гладка, тому кров тече вільно, забезпечуючи життєво важливі органи та тканини поживними речовинами й киснем.

Підвищений тиск змушує активно працювати серце. І чим вищий тиск, тим більше навантаження на серцевий м'яз. При такій посиленій роботі серце втомлюється і в результаті низький тиск у гіпертоніка.

Неконтрольований високий артеріальний тиск також може вплинути на здатність думати, запам'ятовувати та навчатися. Проблеми з пам'яттю чи розумінням частіше зустрічаються у людей із високим артеріальним тиском.

Смертельний тиск у людини приблизно 260/100.