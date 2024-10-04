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Кардиолог рассказала, можно ли людям с высоким давлением ходить в баню

Можно ли посещать баню при повышенном давлении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С возрастом очень многие начинают жаловаться на перепады артериального давления. Большинство любят посещать бани. Следует знать, не навредит ли это при повышенном давлении.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие симптомы свидетельствуют о повышенном давлении и к каким последствиям может привести такое состояние.

Чем полезна баня

Кардиолог Наталья Иванюк рассказала, что высокая температура воздуха приводит к расширению сосудов, кровоток ускоряется, сердцебиение учащается в 1,5 раза, что соответствует нагрузке при беге или быстрой ходьбе, улучшается клеточный обмен, повышается артериальное давление.

Таким образом, организм скорее получает кислород и питательные вещества.

Когда человек выходит из бани или сауны, в организме запускаются обратные процессы. Тогда сердце успокаивается, давление снижается и сужаются сосуды.

Таким образом, в бане происходит тренировка для сердца и сосудистой системы. Для здорового человека баня несет только полезный эффект.

Почему после бани может быть плохо

Такое может произойти, потому что снижается артериальное давление и повышается частота сердечных сокращений.

По словам врача, гипертоникам можно ходить в баню, если давление стабильно нормальное (пациент принимает регулярно таблетки от давления, АД - 130-140, 80-90 мм.рт.ст).

Баню нельзя посещать людям, если давление не стабильное или ниже 120/90 мм.рт.ст.

Симптомы повышенного давления

Гипертоник может заметить у себя следующие симптомы:

  • сильная головная боль
  • частые носовые кровотечения
  • усталость или потерянность
  • проблемы со зрением
  • боль в груди
  • затрудненное дыхание
  • аритмия
  • кровь в моче
  • головокружение
  • нервозность
  • потливость
  • проблемы со сном

Здоровые артерии - гибкие, крепкие и эластичные. Их внутренняя оболочка гладкая, поэтому кровь течет свободно, снабжая жизненно важные органы и ткани питательными веществами и кислородом.

Повышенное давление вынуждает активно работать сердце. И чем выше давление, тем больше нагрузка на сердечную мышцу. При столь усиленной работе сердце устает и в результате низкое давление у гипертоника.

Неконтролируемое высокое артериальное давление также может повлиять на способность думать, запоминать и учиться. Проблемы с памятью или пониманием чаще встречаются у людей с высоким артериальным давлением.

Смертельное давление у человека примерно 260/100.

 

Ранее мы сообщали об 11 полезных продуктах, которые следует есть, если у вас высокое давление.

Читайте также, что здоровые люди должны делать раз в месяц.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Наталии Иванюк и сайт Doc.ua.

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Артерильное давлениеЗдоровьеКардиолог