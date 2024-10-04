Кардиолог рассказала, можно ли людям с высоким давлением ходить в баню

Чем полезна баня

Кардиолог Наталья Иванюк рассказала, что высокая температура воздуха приводит к расширению сосудов, кровоток ускоряется, сердцебиение учащается в 1,5 раза, что соответствует нагрузке при беге или быстрой ходьбе, улучшается клеточный обмен, повышается артериальное давление.

Таким образом, организм скорее получает кислород и питательные вещества.

Когда человек выходит из бани или сауны, в организме запускаются обратные процессы. Тогда сердце успокаивается, давление снижается и сужаются сосуды.

Таким образом, в бане происходит тренировка для сердца и сосудистой системы. Для здорового человека баня несет только полезный эффект.

Почему после бани может быть плохо

Такое может произойти, потому что снижается артериальное давление и повышается частота сердечных сокращений.

По словам врача, гипертоникам можно ходить в баню, если давление стабильно нормальное (пациент принимает регулярно таблетки от давления, АД - 130-140, 80-90 мм.рт.ст).

Баню нельзя посещать людям, если давление не стабильное или ниже 120/90 мм.рт.ст.

Симптомы повышенного давления

Гипертоник может заметить у себя следующие симптомы:

сильная головная боль

частые носовые кровотечения

усталость или потерянность

проблемы со зрением

боль в груди

затрудненное дыхание

аритмия

кровь в моче

головокружение

нервозность

потливость

проблемы со сном

Здоровые артерии - гибкие, крепкие и эластичные. Их внутренняя оболочка гладкая, поэтому кровь течет свободно, снабжая жизненно важные органы и ткани питательными веществами и кислородом.

Повышенное давление вынуждает активно работать сердце. И чем выше давление, тем больше нагрузка на сердечную мышцу. При столь усиленной работе сердце устает и в результате низкое давление у гипертоника.

Неконтролируемое высокое артериальное давление также может повлиять на способность думать, запоминать и учиться. Проблемы с памятью или пониманием чаще встречаются у людей с высоким артериальным давлением.

Смертельное давление у человека примерно 260/100.