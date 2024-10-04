Кардіолог розповіла, чи можна людям з високим тиском ходити в лазню

З віком дуже багато людей починають скаржитися на перепади артеріального тиску. Більшість люблять відвідувати лазні. Варто знати, чи не нашкодить це при підвищеному тиску.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які симптоми свідчать про підвищений тиск та до яких наслідків може призвести такий стан.

Чим корисна лазня

Кардіолог Наталія Іванюк розповіла, що висока температура повітря призводить до розширення судин, кровотік прискорюється, серцебиття частішає у 1,5 раза, що відповідає навантаженню при бігу або швидкій ходьбі, покращується клітинний обмін, підвищується артеріальний тиск.

Таким чином, організм швидше отримує кисень та поживні речовини.

Коли людина виходить із бані чи сауни, в організмі запускаються зворотні процеси. Тоді серце заспокоюється, тиск знижується та звужуються судини.

Таким чином у лазні відбувається тренування для серця та судинної системи. Для здорової людини лазня несе лише корисний ефект.

Чому після лазні може бути погано

Таке може статись, бо понижується артеріальний тиск і підвищується частота серцевих скорочень.

За словами лікаря, гіпертонікам можна ходити в лазню, якщо тиск стабільно нормальний (пацієнт приймає регулярно таблетки від тиску, АТ - 130-140, 80-90 мм.рт.ст).

Лазню не можна відвідувати людям, якщо тиск не стабільний або нижче 120/90 мм.рт.ст.

Симптоми підвищеного тиску

Гіпертонік може помітити у себе такі симптоми:

сильний головний біль

часті носові кровотечі

втома чи втраченість

проблеми з зором

біль у грудях

утруднене дихання

аритмія

кров у сечі

запаморочення

нервозність

пітливість

проблеми зі сном

Здорові артерії - гнучкі, міцні та еластичні. Їхня внутрішня оболонка гладка, тому кров тече вільно, забезпечуючи життєво важливі органи та тканини поживними речовинами й киснем.

Підвищений тиск змушує активно працювати серце. І чим вищий тиск, тим більше навантаження на серцевий м'яз. При такій посиленій роботі серце втомлюється і в результаті низький тиск у гіпертоніка.

Неконтрольований високий артеріальний тиск також може вплинути на здатність думати, запам'ятовувати та навчатися. Проблеми з пам'яттю чи розумінням частіше зустрічаються у людей із високим артеріальним тиском.

Смертельний тиск у людини приблизно 260/100.