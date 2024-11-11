Кардіолог розказала, до яких хвороб українців може призвести "західний тип харчування"

Яке харчування вважається особливо некорисним?

Медик розповіла, що особливо некорисним вважається так званий “західний тип харчування”, де переважають ультраперероблені продукти, фастфуд.

"На жаль, в сучасних важких умовах все більше українців переходить на такий тип харчування. Відомо, що більшість хвороб цивілізації повʼязані с системним запаленням. Доведено, що харчування може впливати на це запалення", - сказала лікар.

Продукти з більш високим прозапальним потенціалом - це червоне та оброблене м'ясо та рафіновані вуглеводи. Особливо небезпечні компоненти: трансжири, насичені жири, сіль та цукор, у тому числі підсолоджувачі. Велику концентрацію всього цього містить ультраперероблена їжа, це більшість продуктів із супермаркетів (ковбаси, сосиски, соуси, солодощі).

Продукти, які мають протизапальний потенціал, завдяки активним сполукам (каротиноїдам, флавоноїдам, клітковині, вітамінам) це зелені листові, овочі, фрукти, цільні зерна, горіхи, чай, кава.

Яке харчування особливо корисне для організму

За даними різних досліджень однією з найкорисніших дієт для любого віку є Середземноморська або близькі до неї дієти. Лікар пояснила, що таке харчування доведено знижує ризик величезної кількості хвороб - хвороб серця, раку, деменції.

Середземноморська дієта дуже корисна для профілактики хвороб (фото: freepik.com)

"Вживайте часто - овочі, фрукти, горіхи, насіння, бобові, картопля, цільнозернові продукти, хліб, зелень, спеції, рибу, морепродукти та оливкова олія першого віджиму. Помірно: птицю, яйця, сир та йогурт. Рідко: червоне м'ясо (не більше 2 разів на тиждень, можна рідше) Не вживайте цукровмісні напої, доданий цукор, оброблене м'ясо (всі ковбаси, сосиски, м'ясні консерви), очищені зерна, рафіновані олії та інші продукти з високим ступенем обробки", - порадила Олена.

Соломко зазначила, що в залежності від віку і рівня фізичного навантаження може змінюватися кількість щоденного вживання білку і калорій.

З віком вище ризик серцевих захворювань, зростає рівень холестерину, тому ще більш важливо дотримуватися принципів здорового харчування.

"Необхідно ще більше обмежити сіль, і навпаки більше вживати кальцію, особливо жінкам. І головне-здорове харчування перш за все повноцінне, а не обмежувальне", - резюмувала експерт.