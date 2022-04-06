Кардиолог рассказала, чем "кормить" сердце, чтобы оно было здоровым

Врач рассказала, как надо питаться, чтобы поддерживать в тонусе сердце и предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом рассказала кардиолог из Тернополя Елена Прокопович.
По словам медика, любимые микроэлементы сердца - калий и магний.
Калий улучшает работу сердечной мышцы и выводит избыточную жидкость из организма.
Продукты, богатые калием: капуста, тыква, абрикосы, чернослив, курага, изюм, плоды шиповника.
Магний обладает сосудорасширяющим действием и способствует профилактике спазмов сосудов, снижению артериального давления.
Много магния в моркови, свекле, салате, зелени петрушки, ягодах черной смородины, орехах.
Кто имеет избыточную массу тела, важно постепенно худеть. Найдите способ, который подойдет для вас: марафон, диета, разгрузочные дни и тому подобное. Главное - сформировать правильные пищевые привычки.
Калорийность пищи должна соответствовать вашей степени физической активности.
В течение дня необходимо принимать пищу небольшими порциями примерно через каждые 2,5-3 часа.
И помните, что питание должно быть разнообразным - так вы обеспечите организм необходимыми микроэлементами.
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