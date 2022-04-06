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Кардіолог розповіла, чим "годувати" серце, щоб воно було здоровим

Фото: Які продукти треба для здоров'я серця (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла, як треба харчуватися, щоб підтримувати в тонусі серце і запобігати розвитку серцево-судинних захворювань.

Про це розповіла кардіолог з Тернополя Олена Прокопович.

За словами медика, улюблені мікроелементи серця - калій і магній.

Чому нам потрібні ці мікроелементи?

Калій поліпшує роботу серцевого м'яза і виводить надлишкову рідину з організму.

Продукти, багаті на калій: капуста, гарбуз, абрикоси, чорнослив, курага, родзинки, плоди шипшини.

Магній має судинорозширювальну дію і сприяє профілактиці спазмів судин, зниженню артеріального тиску.

Багато магнію в моркві, буряку, салаті, зелені петрушки, ягодах чорної смородини, горіхах.

Як харчуватися для здорового серця

  • Червоне м'ясо (свинина, яловичина) не бажано вживати більше 2 разів на тиждень.
  • Бажано частково замінити м'ясо на рибу, птицю, бобові (горох, квасолю, сочевицю).
  • Включайте в щоденне харчування каші, хліб з борошна грубого помелу.
  • При приготуванні їжі використовуйте рослинні олії: оливкова, кукурудзяна, соняшникова, соєва, лляна (до 2 столових ложок на день).
  • Молочні продукти слід вживати з низьким вмістом жиру: несолодкі йогурти, кефір 1%, сир 0-4%.
  • Їжте більше фруктів і овочів (400 г на день), крім картоплі.
  • Включайте у свій раціон морепродукти багаті йодом.
  • Готуйте їжу на пару, відварюйте, запікайте без солі і лише злегка підсолюйте вже приготовані страви.
  • Рекомендується вживати не більше 2-3 яєчних жовтків на тиждень
  • З напоїв віддайте перевагу воді, зеленому чаю, натуральним сокам.

Що треба виключити з раціону або обмежити

  • Обмежити вживання солі, субпродуктів, алкоголю, кондитерських виробів, морозива, тістечок, кави та міцно завареного чаю.
  • Виключити ковбаси, сосиски, копченості, гамбургери, хот-доги, сало, паштети, чіпси.
  • М'ясні (не на кістці) і рибні бульйони допустимі, але не частіше двох разів на тиждень.

Ще кілька важливих порад

Хто має надлишкову масу тіла, важливо поступово худнути. Знайдіть спосіб, який підійде для вас: марафон, дієта, розвантажувальні дні тощо. Головне - сформувати правильні харчові звички.

Калорійність їжі повинна відповідати вашому ступеню фізичної активності.

Протягом дня необхідно приймати їжу невеликими порціями приблизно через кожні 2,5-3 години.

І пам'ятайте, що харчування має бути різноманітним - так ви забезпечите організм необхідними мікроелементами.

Раніше лікар розповіла, що буде, якщо кинути курити.

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