Кардіолог розповіла, чим "годувати" серце, щоб воно було здоровим

Лікар розповіла, як треба харчуватися, щоб підтримувати в тонусі серце і запобігати розвитку серцево-судинних захворювань.
Про це розповіла кардіолог з Тернополя Олена Прокопович.
За словами медика, улюблені мікроелементи серця - калій і магній.
Калій поліпшує роботу серцевого м'яза і виводить надлишкову рідину з організму.
Продукти, багаті на калій: капуста, гарбуз, абрикоси, чорнослив, курага, родзинки, плоди шипшини.
Магній має судинорозширювальну дію і сприяє профілактиці спазмів судин, зниженню артеріального тиску.
Багато магнію в моркві, буряку, салаті, зелені петрушки, ягодах чорної смородини, горіхах.
Хто має надлишкову масу тіла, важливо поступово худнути. Знайдіть спосіб, який підійде для вас: марафон, дієта, розвантажувальні дні тощо. Головне - сформувати правильні харчові звички.
Калорійність їжі повинна відповідати вашому ступеню фізичної активності.
Протягом дня необхідно приймати їжу невеликими порціями приблизно через кожні 2,5-3 години.
І пам'ятайте, що харчування має бути різноманітним - так ви забезпечите організм необхідними мікроелементами.
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