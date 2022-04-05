Что будет, если бросить курить: изменения начнутся уже через 20 минут

Фото: что будет если бросить курить (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас все больше людей отказываются от курения - очень вредной привычки, которая сокращает жизнь человека, провоцируя различные смертельные болезни. Что же произойдет с организмом, когда вы выкурите свою последнюю сигарету?

Ответ на этот вопрос дала кардиолог из Тернополя Елена Прокопович.

По словам врача, организм начнет восстанавливаться уже с первого дня. Какие изменения будут происходить с вами после отказа от курения: Через 20 минут - нормализуется давление и пульс (снизится уровень адреналина и норадреналина) - расширятся сосуды, потеплеют руки и ноги.

Через 2 часа - у вас начнется тяга к табаку (снизится уровень дофамина, гормона радости), зато уровень кислорода в крови начнет расти, что уменьшает риск развития ишемической болезни сердца и инфарктов.

Через 24 часа - усилится кашель (таким образом организм будет освобождаться от вредных веществ в легких).

Через 48 часов начнет восстанавливаться чувствительность вкусовых рецепторов (еда станет вкуснее).

Через 72 часа - критический период, когда симптомы отмены обостряются (тошнота, головная боль, судороги, депрессия, тревога), надо это переждать.

Уже через 1 месяц - снизится риск сахарного диабета 2 типа, рака легких и повышается содержание ЛПВП (хороших антиатерогенных) липидов, а следовательно - снижается сердечно-сосудистый риск.

Через 3-4 месяца восстанавливают работу "реснички" в легких, которые из-за воздействия никотина были парализованными - это снижает риск заболеть ОРВИ.

Через 1 год в два раза снизится сердечно-сосудистый риск и риск рака легких. Врач напомнила, что электронные сигареты несут такой же вред как обычные.