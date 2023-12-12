Кардіолог назвав продукти, від яких назавжди відмовився. Ця їжа "вбиває" серце

Від яких продуктів варто відмовитися

За словами кардіолога, для здоров'я серця варто уникати продуктів, які містять багато солі та цукру. Також не слід зловживати стравами з надмірним вмістом жирів.

"Як кардіолог, я прагну уникати їжі з високим вмістом нездорових жирів, натрію та доданого цукру. Це включає оброблені харчові продукти, такі як фаст-фуд, оброблене м'ясо (наприклад, бекон, чорізо), готові закуски, а також солодкі напої", - заявив лікар.

Які продукти шкодять здоров'ю (фото: freepik.com)

Сам кардіолог взагалі не вживає м'яса. За його словами, якби він не був вегетаріанцем, то усе одно відмовився б від деяких видів м'ясних та молочних продуктів.

"Я б уникав надмірного споживання червоного м’яса та знежирених молочних продуктів, оскільки в них багато насичених жирів і транс-жирів. Вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів пов'язано з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, раку та діабету", - додав кардіолог.

Які продукти "вбивають" здоров'я (фото: freepik.com)

Чому ці продукти шкідливі для серцево-судинної системи

За словами кардіолога, страви, у яких багато нездорових жирів, впливають на рівень холестерину. Це призводить до накопичення жирових відкладень в артеріях, що суттєво збільшує ризик виникнення серцевих захворювань та інсульту.

А продукти з надмірним вмістом солі погано вливають на тиск, через що також зростає ризик появи серцево-судинних захворювань. Їжа з великою кількістю цукру може спричинити збільшення ваги. Окрім цього, це погано впливає на роботу серця та може призвести до діабету.