Кардиолог назвал продукты, от которых отказался навсегда. Эта еда "убивает" сердце

Кардиолог Г. Сунтар Канаганаягам рассказал, какие продукты не следует употреблять, если вы хотите сохранить здоровье и заботитесь о том, чтобы ваше сердце хорошо работало. Некоторая пища очень плохо влияет на общее состояние, она не только неполезна, но и вредна.
От каких продуктов отказался кардиолог, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
По словам кардиолога, для здоровья сердца нужно избегать продуктов, содержащих много соли и сахара. Также не следует злоупотреблять блюдами с избыточным содержанием жиров.
"Как кардиолог, я стараюсь избегать пищи с высоким содержанием нездоровых жиров, натрия и добавленного сахара. Это включает обработанные пищевые продукты, такие как фаст-фуд, обработанное мясо (например, бекон, чоризо), готовые закуски, а также сладкие напитки", - заявил врач.
Какие продукты вредят здоровью (фото: freepik.com)
Сам кардиолог вообще не употребляет мясо. По его словам, если бы он не был вегетарианцем, то все равно отказался бы от некоторых видов мясных и молочных продуктов.
"Я бы избегал чрезмерного потребления красного мяса и обезжиренных молочных продуктов, поскольку у них много насыщенных жиров и трансжиров. Употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета", - добавил кардиолог.
Какие продукты "убивают" здоровье (фото: freepik.com)
По словам кардиолога, блюда, в которых много нездоровых жиров, влияют на уровень холестерина. Это приводит к накоплению жировых отложений в артериях, что существенно увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.
А продукты с избыточным содержанием соли плохо влияют на давление, из-за чего также возрастает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Пища с большим количеством сахара может привести к увеличению веса. Кроме того, это плохо влияет на работу сердца и может привести к диабету.
Ранее мы уже рассказывали, что кардиолог назвал первые признаки серьезных проблем с сердцем.
Кроме этого, недавно уже стало известно, что диетолог назвала два способа сделать запеченный картофель полезным.