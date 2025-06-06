Кардіолог назвав найкорисніший для серця сніданок: ви його їсте?
Сніданок не тільки заряджає енергією на цілий день, а й може стати надійним союзником у підтримці здоров’я серця. Кардіолог розповів, які продукти варто включити до ранкового раціону, аби знизити ризик серцево-судинних захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today.
Що їсти на сніданок
Кардіолог Ендрю Фрімен розповів, що багато людей вранці відчувають неймовірний тиск часу і зазвичай тягнуться до зручних продуктів, таких як оброблені пластівці для сніданку та батончики, які містять стільки ж цукру, скільки й деякі солодощі.
Але легко вибрати сніданок, який забезпечить енергію, поживність і ситість за один здоровий прийом їжі.
"Мій улюблений варіант - це вівсянка", - каже Фрімен.
Він готує вівсянку вдома або замовляє під час подорожей та часто стикається з обмеженим вибором корисних для серця продуктів в аеропорту.
Чим корисна вівсянка
За словами дієтолога Наталі Ріццо, овес має багато переваг для здоров'я. Він забезпечує організм вуглеводами, білками, жирами, клітковиною, вітамінами, мінералами та рослинними сполуками.
Він також містить бета-глюкан - тип клітковини, яка, як було доведено, знижує рівень холестерину.
Ця розчинна клітковина надсилає сигнали до печінки, щоб вона витягувала з крові ЛПНЩ (поганий) холестерин, зв’язувалася з ним і виводила його з калом разом із клітковиною.
Бета-глюканова клітковина у вівсі впливає на гормони, які контролюють голод і апетит, тому це може допомогти в контролі ваги.
Як приготувати
Уникайте купівлі ароматизованої вівсянки, яка може містити багато доданого цукру, і обирайте звичайну.
Фрімен рекомендує з'їсти зранку чашку вівсянки, приготовленої на воді, а не на молоці чи вершковому маслі, які додають більше калорій та насичених жирів.
Далі, наситите вівсянку свіжими фруктами або ягодами.
Дослідження показують, що дієта, багата на антиоксиданти, може знизити ризик захворювань, пов’язаних з оксидативним стресом, таких як хвороби серця.
Додайте ще більше корисних для серця інгредієнтів, таких як мелене насіння льону або кілька волоських горіхів, які є хорошими джерелами омега-3 жирних кислот.
Кардіолог пропонує відмовитися від швидкорозчинної вівсянки, яка є найбільш обробленою та використовувати замість неї вівсяні пластівці.
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