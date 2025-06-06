Кардиолог назвал самый полезный для сердца завтрак: вы его едите?
Завтрак не только заряжает энергией на целый день, но и может стать надежным союзником в поддержании здоровья сердца. Кардиолог рассказал, какие продукты стоит включить в утренний рацион, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.
Что есть на завтрак
Кардиолог Эндрю Фримен рассказал, что многие люди по утрам испытывают невероятное давление времени и обычно тянутся к удобным продуктам, таким как обработанные хлопья для завтрака и батончики, которые содержат столько же сахара, сколько и некоторые сладости.
Но легко выбрать завтрак, который обеспечит энергию, питательность и сытость за один здоровый прием пищи.
"Мой любимый вариант - это овсянка", - говорит Фримен.
Он готовит овсянку дома или заказывает во время путешествий и часто сталкивается с ограниченным выбором полезных для сердца продуктов в аэропорту.
Чем полезна овсянка
По словам диетолога Натали Риццо, овес имеет много преимуществ для здоровья. Он обеспечивает организм углеводами, белками, жирами, клетчаткой, витаминами, минералами и растительными соединениями.
Он также содержит бета-глюкан - тип клетчатки, которая, как было доказано, снижает уровень холестерина.
Эта растворимая клетчатка посылает сигналы в печень, чтобы она извлекала из крови ЛПНП (плохой) холестерин, связывалась с ним и выводила его с калом вместе с клетчаткой.
Бета-глюкановая клетчатка в овсе влияет на гормоны, которые контролируют голод и аппетит, поэтому это может помочь в контроле веса.
Как приготовить
Избегайте покупки ароматизированной овсянки, которая может содержать много добавленного сахара, и выбирайте обычную.
Фримен рекомендует съесть утром чашку овсянки, приготовленной на воде, а не на молоке или сливочном масле, которые добавляют больше калорий и насыщенных жиров.
Далее, насытите овсянку свежими фруктами или ягодами.
Исследования показывают, что диета, богатая антиоксидантами, может снизить риск заболеваний, связанных с оксидативным стрессом, таких как болезни сердца.
Добавьте еще больше полезных для сердца ингредиентов, таких как молотые семена льна или несколько грецких орехов, которые являются хорошими источниками омега-3 жирных кислот.
Кардиолог предлагает отказаться от быстрорастворимой овсянки, которая является наиболее обработанной и использовать вместо нее овсяные хлопья.
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