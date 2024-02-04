Кардіолог назвав 5 звичок, яких потрібно терміново позбутися

Кардіолог доктор Ернст фон Шварц, який випустив книгу "Секрети безсмертя", назвав 5 звичок, від яких потрібно відмовитись кожній людині. Вони погано впливають на здоров'я і мають чимало ризиків для серця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Daily Express.
За словами лікаря, ці звички дуже небезпечні. Однак багато людей все одно свідомо гублять своє здоров'я. До списку шкідливих звичок увійшли:
Щоб захистити серце і весь організм, кардіолог радить впровадити декілька корисних звичок. Серед них: спорт, правильне харчування, відмова від шкідливих навичок, контроль ваги, режим сну.
Раніше ми вже розповідали, що у Києві лікарі врятували пацієнта з рідкісною пороком серця.
Крім цього, нещодавно стало відомо, що кардіолог назвала обстеження, яке потрібно періодично проходити.