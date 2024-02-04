Кардиолог назвал 5 привычек, от которых нужно срочно избавиться

Кардиолог доктор Эрнст фон Шварц, выпустивший книгу "Секреты бессмертия", назвал 5 привычек, от которых нужно отказаться каждому человеку. Они плохо влияют на здоровье и несут немало рисков для сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
По словам врача, эти привычки очень опасны. Однако многие люди все равно сознательно губят свое здоровье. В список вредных привычек вошли:
Чтобы защитить сердце и весь организм, кардиолог советует внедрить в жизнь несколько полезных привычек. Среди них: спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек, контроль веса, режим сна.
Ранее мы уже рассказывали, что в Киеве врачи спасли пациента с редким пороком сердца.
Кроме этого, недавно стало известно, что кардиолог назвала обследование, которое нужно периодически проходить.