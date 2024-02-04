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Кардиолог назвал 5 привычек, от которых нужно срочно избавиться

Что вредит сердцу (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Кардиолог доктор Эрнст фон Шварц, выпустивший книгу "Секреты бессмертия", назвал 5 привычек, от которых нужно отказаться каждому человеку. Они плохо влияют на здоровье и несут немало рисков для сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что вредит сердцу 

По словам врача, эти привычки очень опасны. Однако многие люди все равно сознательно губят свое здоровье. В список вредных привычек вошли:

  • курение - помимо того, что никотин губителен для всего организма, он вызывает сужение коронарных артерий, что может привести к сердечным приступам и инсультам
  • употребление большого количества сахара - неправильное питание приводит к рискам возникновения ишемической болезни сердца, которую провоцируют ожирение, высокое кровяное давление, диабет и гиперлипидемия
  • малоподвижный образ жизни - отказ от спорта приводит к потере эластичности сосудов, из-за чего увеличивается риск сердечных приступов, инсультов и даже смерти
  • гаджетомания - регулярный "серфинг" в соцсетях приводит к тому, что человек постоянно сидит или лежит, а это провоцирует немало проблем с сердцем
  • употребление наркотиков - по словам врача, запрещенные вещества несут "токсическую" угрозу для сердечной мышцы, кровеносные сосуды сужаются, из-за чего потом случаются приступы.

Чтобы защитить сердце и весь организм, кардиолог советует внедрить в жизнь несколько полезных привычек. Среди них: спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек, контроль веса, режим сна. 

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