Кардіолог назвав 5 звичок, яких потрібно терміново позбутися

Кардіолог доктор Ернст фон Шварц, який випустив книгу "Секрети безсмертя", назвав 5 звичок, від яких потрібно відмовитись кожній людині. Вони погано впливають на здоров'я і мають чимало ризиків для серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Daily Express .

Що шкодить серцю

За словами лікаря, ці звички дуже небезпечні. Однак багато людей все одно свідомо гублять своє здоров'я. До списку шкідливих звичок увійшли:

куріння - крім того, що нікотин згубний для всього організму, він викликає звуження коронарних артерій, що може призвести до серцевих нападів та інсультів.

вживання великої кількості цукру - неправильне харчування призводить до ризиків виникнення ішемічної хвороби серця, яку провокують ожиріння, високий кров'яний тиск, діабет та гіперліпідемія.

малорухливий спосіб життя - відмова від спорту призводить до втрати еластичності судин, через що збільшується ризик серцевих нападів, інсультів і навіть смерті

гаджетоманія - регулярний "серфінг" соцмережами призводить до того, що людина постійно сидить або лежить, а це провокує чимало проблем із серцем

вживання наркотиків - за словами лікаря, заборонені речовини несуть "токсичну" загрозу для серцевого м'яза, кровоносні судини звужуються, через що потім трапляються напади.

Щоб захистити серце і весь організм, кардіолог радить впровадити декілька корисних звичок. Серед них: спорт, правильне харчування, відмова від шкідливих навичок, контроль ваги, режим сну.