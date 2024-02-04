Кардіолог назвав 5 звичок, яких потрібно терміново позбутися
Кардіолог доктор Ернст фон Шварц, який випустив книгу "Секрети безсмертя", назвав 5 звичок, від яких потрібно відмовитись кожній людині. Вони погано впливають на здоров'я і мають чимало ризиків для серця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Daily Express.
Що шкодить серцю
За словами лікаря, ці звички дуже небезпечні. Однак багато людей все одно свідомо гублять своє здоров'я. До списку шкідливих звичок увійшли:
- куріння - крім того, що нікотин згубний для всього організму, він викликає звуження коронарних артерій, що може призвести до серцевих нападів та інсультів.
- вживання великої кількості цукру - неправильне харчування призводить до ризиків виникнення ішемічної хвороби серця, яку провокують ожиріння, високий кров'яний тиск, діабет та гіперліпідемія.
- малорухливий спосіб життя - відмова від спорту призводить до втрати еластичності судин, через що збільшується ризик серцевих нападів, інсультів і навіть смерті
- гаджетоманія - регулярний "серфінг" соцмережами призводить до того, що людина постійно сидить або лежить, а це провокує чимало проблем із серцем
- вживання наркотиків - за словами лікаря, заборонені речовини несуть "токсичну" загрозу для серцевого м'яза, кровоносні судини звужуються, через що потім трапляються напади.
Щоб захистити серце і весь організм, кардіолог радить впровадити декілька корисних звичок. Серед них: спорт, правильне харчування, відмова від шкідливих навичок, контроль ваги, режим сну.
Раніше ми вже розповідали, що у Києві лікарі врятували пацієнта з рідкісною пороком серця.
Крім цього, нещодавно стало відомо, що кардіолог назвала обстеження, яке потрібно періодично проходити.