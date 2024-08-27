Кардіолог назвала вправи, які корисні для серця та судин

Турбота про серце - це важлива частина підтримки міцного здоров’я та високої якості життя. Від здорового серця залежить не тільки те, чи зможете ви активно й весело жити, а й довголіття в цілому. Є певні вправи, які будуть лише сприяти цьому.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Біг для деяких людей може бути шкідливим для суглобів. Швидка ходьба є чудовою альтернативою.
Плавання
Раніше ми повідомляли про 5 вправ на сходах для струнких стегон, пружних сідниць та спалення калорій.
Також ми писали, плавання чи біг допомагає схуднути.