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Кардіолог назвала вправи, які корисні для серця та судин

Які вправи корисні для серця (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Турбота про серце - це важлива частина підтримки міцного здоров’я та високої якості життя. Від здорового серця залежить не тільки те, чи зможете ви активно й весело жити, а й довголіття в цілому. Є певні вправи, які будуть лише сприяти цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Біг для деяких людей може бути шкідливим для суглобів. Швидка ходьба є чудовою альтернативою.

Плавання 

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