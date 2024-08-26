5 вправ на сходах для струнких стегон, пружних сідниць та спалення калорій

Тренування на сходах - це фантастичний спосіб підвищити тонус всього тіла та чіткість м’язів. Постійна зміна висоти змушує м’язи працювати інтенсивніше, що призводить до спалювання калорій, підвищує витривалість серцево-судинної системи та зміцнює нижню частину тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Випади

Ця вправа націлена на сідничні м’язи, підколінні сухожилля та прес, покращуючи баланс і стабільність.

Встаньте внизу сходів, розставивши ноги на ширині стегон.

Ступіть однією ногою на другу або третю сходинку, опустивши тіло в випад.

Переконайтеся, що ваше переднє коліно залишається на одній лінії з щиколоткою, а заднє коліно опускається до сходинки.

Чергуйте ноги та робіть по 10-12 повторень.

Випади (фото: кадр з відео)

Віджимання на сходах

Віджимання на сходах опрацьовують ваші груди, плечі, трицепси та корпус.

Покладіть руки на сходинку на ширині плечей у положення планки. Опустіть тіло до сходинки, тримаючи лікті під кутом 45 градусів.

Виконайте від 10 до 15 повторень.

Віджимання (фото: кадр з відео)

Стрибки

Ця вправа на сходах створює вибухову силу в сідничних м’язах і підколінних сухожиллях, одночасно прискорюючи пульс.

Встаньте внизу сходів, розставивши ноги на ширині плечей.

Опустіться в положення присідання, потім різко стрибніть на першу або другу сходинку.

Повторіть до 10-12 стрибків.

Стрибки по сходах (фото: кадр з відео)

Присідання на сходах

Сходові присідання спрямовані на трицепси, плечі та серцевину, допомагаючи тонізувати верхню частину тіла.

Сядьте на край сходинки, взявшись руками за край. Витягніть ноги перед собою. Опустіть тіло, зігнувши лікті, тримаючи їх близько до боків.

Натисніть на долоні, щоб підняти тіло назад у вихідне положення.

Виконайте від 12 до 15 повторень.

Присідання на сходах (фото: кадр з відео)

Біг по сходах

Ця вправа підвищує витривалість серцево-судинної системи, тонізуючи ноги, сідничні м’язи та тіло.

Розігрійтеся за допомогою швидкої ходьби або легкої пробіжки по рівній поверхні протягом п’яти-десяти хвилин.

Знайдіть сходи та підіймайтесь по них якомога швидше, підіймаючи коліна та розкачуючи руки.

Повільно спустіться, щоб відновитися.