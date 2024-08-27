Кардиолог назвала упражнения, полезные для сердца и сосудов

Забота о сердце - это важная часть поддержания крепкого здоровья и высокого качества жизни. От здорового сердца зависит не только то, сможете ли вы активно и весело жить, но и долголетие в целом. Есть определенные упражнения, которые будут только способствовать этому.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Бег для некоторых людей может оказаться вредным для суставов. Быстрая ходьба - отличная альтернатива.
Плавание
Ранее мы сообщали о 5 упражнениях на лестнице для стройных бедер, упругих ягодиц и сжигания калорий.
Также мы писали, плавание или бег помогает похудеть.