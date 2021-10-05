Кардиолог назвала три самых вредных для сердца продукта. Они опасны в любом возрасте

По словам специалиста, в первую очередь следует снизить употребление продуктов с высоким содержанием жиров.

В частности, кардиолог настоятельно советует заменить жирное мясо на курицу, индейку, кролика или рыбу - в них содержится не так много холестерина. А также сделать ставку на зерновые, овощи и фрукты, растительное масло.

Также необходимо сократить в рационе количество сахара и соли.

"Исследования показали, что риск инфаркта миокарда снижается пропорционально снижению потребления соли", - отметила Алешкович.

Она напомнила, что в готовых продуктах часто присутствуют "скрытый сахар" и "скрытая соль".

"Вы их не видите и даже не представляете, в каком объеме ими напичкана еда", - сказала врач.

Таким образом, в любом возрасте нужно больше всего опасаться полуфабрикатов, сладких напитков и жирного мяса.

Как оценить риск сердечных заболеваний

Особенно тщательно вы должны следить за здоровьем сердца и сосудов, если в вашей жизни присутствуют такие факторы:

неправильное питание

курение

употребление алкоголя

снижение физической активности

Добавим также, что начиная с 50 лет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается каждый год.

Также, согласно статистике, ССЗ встречаются чаще среди мужчин.