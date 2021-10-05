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Кардіолог назвала три найшкідливіших для серця продукти. Вони небезпечні в будь-якому віці

Автор: Юлія Бойко

Українець найчастіше вмирають від серцевих захворювань. Втім, ішемічна хвороба серця, наприклад, є однією з найпоширеніших причин смерті у всьому світі.

А щоб максимально убезпечити себе від серцевих болячок, важливо не тільки вести здоровий спосіб життя, але і в будь-якому віці коригувати харчування.

Від чого слід відмовитися прямо зараз - розповіла відомий лікар-кардіолог Олена Алешкович.

За словами фахівця, в першу чергу слід знизити вживання продуктів з високим вмістом жирів.

Зокрема, кардіолог настійно радить замінити жирне м'ясо на курку, індичку, кролика або рибу - в них міститься не так багато холестерину. А також зробити ставку на зернові, овочі та фрукти, рослинне масло.

Також необхідно скоротити в раціоні кількість цукру і солі.

"Дослідження показали, що ризик інфаркту міокарда знижується пропорційно зниженню споживання солі", - зазначила Алешкович.

Вона нагадала, що в готових продуктах часто присутні "прихований цукор" і "прихована сіль".

"Ви їх не бачите і навіть не уявляєте, в якому обсязі ними напхана їжа", - сказала лікар.

Таким чином, в будь-якому віці потрібно найбільше побоюватися напівфабрикатів, солодких напоїв і жирного м'яса.

Як оцінити ризик серцевих захворювань

Особливо ретельно ви повинні стежити за здоров'ям серця і судин, якщо у вашому житті присутні такі фактори:

  • неправильне харчування
  • куріння
  • вживання алкоголю
  • зниження фізичної активності

Додамо також, що починаючи з 50 років ризик розвитку серцево-судинних захворювань підвищується щороку.

Також, згідно зі статистикою, ССЗ зустрічаються частіше серед чоловіків.

Раніше лікарі назвали дуже корисний продукт для серця, який є майже в кожному будинку.

Також читайте про продукти, які швидко очистять організм курця від токсинів.

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