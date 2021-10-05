Кардіолог назвала три найшкідливіших для серця продукти. Вони небезпечні в будь-якому віці

Українець найчастіше вмирають від серцевих захворювань. Втім, ішемічна хвороба серця, наприклад, є однією з найпоширеніших причин смерті у всьому світі.
А щоб максимально убезпечити себе від серцевих болячок, важливо не тільки вести здоровий спосіб життя, але і в будь-якому віці коригувати харчування.
Від чого слід відмовитися прямо зараз - розповіла відомий лікар-кардіолог Олена Алешкович.
За словами фахівця, в першу чергу слід знизити вживання продуктів з високим вмістом жирів.
Зокрема, кардіолог настійно радить замінити жирне м'ясо на курку, індичку, кролика або рибу - в них міститься не так багато холестерину. А також зробити ставку на зернові, овочі та фрукти, рослинне масло.
Також необхідно скоротити в раціоні кількість цукру і солі.
"Дослідження показали, що ризик інфаркту міокарда знижується пропорційно зниженню споживання солі", - зазначила Алешкович.
Вона нагадала, що в готових продуктах часто присутні "прихований цукор" і "прихована сіль".
"Ви їх не бачите і навіть не уявляєте, в якому обсязі ними напхана їжа", - сказала лікар.
Таким чином, в будь-якому віці потрібно найбільше побоюватися напівфабрикатів, солодких напоїв і жирного м'яса.
Особливо ретельно ви повинні стежити за здоров'ям серця і судин, якщо у вашому житті присутні такі фактори:
Додамо також, що починаючи з 50 років ризик розвитку серцево-судинних захворювань підвищується щороку.
Також, згідно зі статистикою, ССЗ зустрічаються частіше серед чоловіків.
Раніше лікарі назвали дуже корисний продукт для серця, який є майже в кожному будинку.
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