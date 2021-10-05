Кардіолог назвала три найшкідливіших для серця продукти. Вони небезпечні в будь-якому віці

За словами фахівця, в першу чергу слід знизити вживання продуктів з високим вмістом жирів.

Зокрема, кардіолог настійно радить замінити жирне м'ясо на курку, індичку, кролика або рибу - в них міститься не так багато холестерину. А також зробити ставку на зернові, овочі та фрукти, рослинне масло.

Також необхідно скоротити в раціоні кількість цукру і солі.

"Дослідження показали, що ризик інфаркту міокарда знижується пропорційно зниженню споживання солі", - зазначила Алешкович.

Вона нагадала, що в готових продуктах часто присутні "прихований цукор" і "прихована сіль".

"Ви їх не бачите і навіть не уявляєте, в якому обсязі ними напхана їжа", - сказала лікар.

Таким чином, в будь-якому віці потрібно найбільше побоюватися напівфабрикатів, солодких напоїв і жирного м'яса.

Як оцінити ризик серцевих захворювань

Особливо ретельно ви повинні стежити за здоров'ям серця і судин, якщо у вашому житті присутні такі фактори:

неправильне харчування

куріння

вживання алкоголю

зниження фізичної активності

Додамо також, що починаючи з 50 років ризик розвитку серцево-судинних захворювань підвищується щороку.

Також, згідно зі статистикою, ССЗ зустрічаються частіше серед чоловіків.