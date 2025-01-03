Кардіолог назвала найстаріше обстеження, яке виявляє багато проблем з серцем

Електрокардіограма є один із методів діагностики серцево-судинної системи. Такий метод призначає лікар за наявності певних симптомів.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про хвороби, які допомагає виявити ЕКГ.
Електрокардіографія проводиться на спеціальному приладі - кардіограф. Під час дослідження на спеціальній стрічці фіксуються електричні коливання, що виникають в процесі роботи серця. За відхиленнями основних зубців можна визначити, яке саме захворювання лежить в основі серцево-судинної патології.
На ділянку грудей, на зап'ястя і щиколотки кріпляться електроди, що передають електричні імпульси на електрокардіограф.
"Дуже інформативний, але найстарший з усіх і трошки переоцінений. Не всі патології можна діагностувати за допомогою лише однієї ЕКГ", - сказала кардіолог Наталії Іванюк.
За словами лікаря, перше звертається увага на пульс - частота, періодичність, інтенсивність (тахікардія, брадикардія).
Наявність порушень ритму - чи є аритмія.
Завдяки проведенню ЕКГ можна діагностувати або запідозрити:
Справжні проблеми з серцем частіше проявляються іншими симптомами:
Найкращий час для проведення першої електрокардіограми - це період новонародженості (1-й місяць життя). Адже в більшості випадків порушення ритму не супроводжуються змінами загального стану дитини і можуть бути діагностовані несвоєчасно, що може призвести до серйозних наслідків.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та сайт Міністерства охорони здоров'я України.