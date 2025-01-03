Кардіолог назвала найстаріше обстеження, яке виявляє багато проблем з серцем

Як проводиться електрокардіограма

Електрокардіографія проводиться на спеціальному приладі - кардіограф. Під час дослідження на спеціальній стрічці фіксуються електричні коливання, що виникають в процесі роботи серця. За відхиленнями основних зубців можна визначити, яке саме захворювання лежить в основі серцево-судинної патології.

На ділянку грудей, на зап'ястя і щиколотки кріпляться електроди, що передають електричні імпульси на електрокардіограф.

"Дуже інформативний, але найстарший з усіх і трошки переоцінений. Не всі патології можна діагностувати за допомогою лише однієї ЕКГ", - сказала кардіолог Наталії Іванюк.

Що показує ЕКГ

За словами лікаря, перше звертається увага на пульс - частота, періодичність, інтенсивність (тахікардія, брадикардія).

Наявність порушень ритму - чи є аритмія.

Завдяки проведенню ЕКГ можна діагностувати або запідозрити:

інфаркт міокарда

ішемічну хворобу серця

міокардит

перикардит

тромбоемболію легеневої артерії

вроджені та набуті вади серця

Симптоми, які вказують на проблеми з серцем

Справжні проблеми з серцем частіше проявляються іншими симптомами:

біль у грудях

біль, що віддає в ліву руку

задишка або набряки

запаморочення і головний біль

прискорене або нерівне серцебиття

слабкість та втома

Найкращий час для проведення першої електрокардіограми - це період новонародженості (1-й місяць життя). Адже в більшості випадків порушення ритму не супроводжуються змінами загального стану дитини і можуть бути діагностовані несвоєчасно, що може призвести до серйозних наслідків.