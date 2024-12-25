Чи потрібно йти до кардіолога, якщо нічого не болить: це важливо знати

Щоб зберегти здоров'я бажано періодично проходити профілактичний огляд у кардіолога, навіть, якщо людина немає скарг. Також варто знати про першочергові симптоми хвороби, які повинні насторожити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Олега Миронюка.

Коли варто йти до кардіолога

Варто звернутися до лікаря кардіолога, щоб він оцінив ризик серцево-судинних хвороб в найближчі 10 років саме у вашому випадку.

Зокрема, він оцінить ваші слабкі місця: чи підвищений рівень холестерину, чи є ателескротичні бляшкі, чи є високий тиск, який ви не відчуваєте, підвищений рівень цукру, генетична схильність до будь-якого захворювання.

Важливо, якщо ви почнете турбуватися про своє здоров'я після 30, то це запорука довготривалого та якісного життя на довгі роки.

При яких симптомах обов'язково звертатися до кардіолога

Набряки ніг

Набряки на ногах можуть виникати з багатьох причин (в тому числі при варикозній хворобі нижніх кінцівок). Але найчастішою причиною є серцева недостатність, вади серця, перенесений інфаркт міокарда, кардіоміопатії, аневризми аорти тощо.

Будь-який біль у грудній клітці

Важливо звертати увагу на будь-який біль незалежно від характеру чи локалізації, а особливо:

якщо він виникає по центру за грудиною і в лівій половині грудної клітки, в ділянці серця (починається під час фізичних навантажень)

поширюється в шию, нижню щелепу, ліву руку, в обидві руки, в спину

виникає під час або після фізичного навантаження і полегшується чи зникає при припиненні навантажень

Прискорений пульс

Прискорений пульс - понад 100 ударів на хвилину (може призвести до інсульту, серцевої астми, раптового аритмічного шоку, набряку легень), ослаблений пульс - менше 50-60 ударів.

Найголовнішими методами обстеження є звичайна ЕКГ в стані спокою, холтерівське моніторування ЕКГ (запис ЕКГ впродовж 24 або 48, або більше годин).

Задишка і раптові епізоди нестачі повітрі

Задишка може проявлятись одним з різновидів серцевої недостатності - серцева астма, життєво небезпечним ускладненням якої є набряк легень.

Відчуття перебоїв у роботі серця

Якщо серце б'ється неритмічно, то завмирає, то раптово починає калатати - необхідно звернутися до лікаря.

Причин для таких скарг може бути безліч (від остеохондрозу та ендокринних захворювань до гострого інфаркту міокарда тощо).

Підвищення тиску

Високий тиск (вище 140/90 мм рт. ст.) може зумовити гіпертонічний криз. Гіпертонічний криз (ГК) - раптове значне підвищення артеріального тиску, що майже завжди супроводжується появою чи посиленням розладів з боку органів-мішеней (серце, мозок, нирки, очі) або вегетативної нервової системи.