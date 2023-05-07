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Кардіолог назвала найприємніший спосіб профілактики хвороб серця і судин

Кардіолог розповіла, як уникнути хвороб серця і судин (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Серцево-судинні захворювання очолюють сумний ризик хвороб, які призводять до смерті й інвалідизації людей у всьому світі. Чарівної пігулки від ССЗ не існує, проте корекція способу життя допоможе вам підтримувати здоров'я серця і судин. І це не завжди значить, що це нудно і неприємно.

Про найприємніший спосіб профілактики хвороб серця і судин в Instagram розповіла лікар-кардіолог Анна Калиневич.

Мова йде про секс

За словами лікарки, заняття сексом - чудова профілактика серцево-судинних захворювань.

Адже це:

  • відмінне кардіотренування,
  • зниження рівня стресу,
  • допомога в нормалізації сну,
  • підтримка серцевого м'язу в тонусі.

Сексуальна активність при серцево-судинних захворюваннях

При цьому варто пам'ятати, якщо у вас є ССЗ, то ви маєте бути обережними при заняттях сексом, а декому варто відмовитися (принаймні на час) від інтиму.

Пам'ятайте про таке, якщо у вас ССЗ:

  • якщо артеріальна гіпертензія (постійно підвищений тиск) добре контрольована препаратами, то протипоказань не має;
  • перенесли інфаркт міокарду - це не вирок, відновлювати статеве життя можна не раніше ніж через 2-3 тижні;
  • після операції аорто-коронарного шунтування - через 8 тижнів, за умови неускладненого загоєння шва на грудині;
  • пацієнти зі стабільною стенокардією І-ІІ ФК - мають мінімальну вірогідність ускладнень при сексі.

Важливо!

За словами лікарки, препарати з групи нітратів, які приймаються при ішемічній хворобі серця, несумісні з "Віагрою".

Бета-блокатори (бісопролол, метопролол, небівалол) можуть провокувати еректильну дисфункцію.

Раніше ми писали про "жіночий" фактор серцево-судинних хвороб, через який ризик зростає у 2-3 рази.

Також дізнайтеся, за яких показників артеріального тиску збільшується ризик інфаркту й інсульту.

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