Кардіолог назвала найприємніший спосіб профілактики хвороб серця і судин

Серцево-судинні захворювання очолюють сумний ризик хвороб, які призводять до смерті й інвалідизації людей у всьому світі. Чарівної пігулки від ССЗ не існує, проте корекція способу життя допоможе вам підтримувати здоров'я серця і судин. І це не завжди значить, що це нудно і неприємно.
Про найприємніший спосіб профілактики хвороб серця і судин в Instagram розповіла лікар-кардіолог Анна Калиневич.
За словами лікарки, заняття сексом - чудова профілактика серцево-судинних захворювань.
Адже це:
При цьому варто пам'ятати, якщо у вас є ССЗ, то ви маєте бути обережними при заняттях сексом, а декому варто відмовитися (принаймні на час) від інтиму.
Пам'ятайте про таке, якщо у вас ССЗ:
За словами лікарки, препарати з групи нітратів, які приймаються при ішемічній хворобі серця, несумісні з "Віагрою".
Бета-блокатори (бісопролол, метопролол, небівалол) можуть провокувати еректильну дисфункцію.
Раніше ми писали про "жіночий" фактор серцево-судинних хвороб, через який ризик зростає у 2-3 рази.
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