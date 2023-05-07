Кардиолог назвала самый приятный способ профилактики болезней сердца и сосудов

Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют печальный риск болезней, приводящих к смерти и инвалидизации людей во всем мире. Волшебной пилюли от ССЗ не существует, однако коррекция образа жизни поможет вам поддерживать здоровье сердца и сосудов. И это не всегда означает, что это скучно и неприятно.
О самом приятном способе профилактики болезней сердца и сосудов в Instagram рассказала врач-кардиолог Анна Калиневич.
По словам врача, занятие сексом - отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Ведь это:
При этом следует помнить, если у вас есть ССЗ, то вы должны быть осторожны при занятиях сексом, а некоторым следует отказаться (по крайней мере на время) от интима.
Помните о таком, если у вас ССЗ:
По словам врача, препараты из группы нитратов, принимаемые при ишемической болезни сердца, несовместимы с "Виагрой".
Бета-блокаторы (бисопролол, метопролол, небивалол) могут провоцировать эректильную дисфункцию.
Ранее мы писали о "женском" факторе сердечно-сосудистых болезней, из-за которого риск возрастает в 2-3 раза.
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