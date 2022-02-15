Кардіолог назвала єдиний вітамін, який потрібно приймати при застуді
Вітамін D - це єдиний вітамін, який варто приймати при застуді і коронавірусі.
Про це повідомила кардіолог з 20-річним стажем Ганна Кореневич на своєму YouTube-каналі.
"Цей вітамін впливає на обмін кальцію, на стан кісток, надає протипухлинний захист. На тлі вживання вітаміну D знижується кількість серцево-судинних захворювань", - повідомила фахівець.
В якому дозуванні застосовувати вітамін D
Кардіолог пояснила, що вітамін потрібно приймати в дозі 5000 міжнародних одиниць до остаточного одужання.
"Це дозволить вийти з хворобливого стану швидше і з найменшими втратами", - резюмувала медик.
Основні симптоми нестачі/передозування вітаміну D
- слабкість
- втрата апетиту
- нудота
- запор
- діарея
- різкі болі в суглобах
- головні і м'язові болі
- лихоманка
Чим ще корисний вітамін D
Цей вітамін сприяє м'язовому тонусу,
підвищує імунітет,
необхідний для функціонування щитовидної залози і нормального згортання крові;
допомагає організму відновлювати захисні оболонки, що оточують нерви; бере участь в регуляції артеріального тиску і серцебиття;
перешкоджає росту ракових і клітин.
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