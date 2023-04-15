Кардіолог назвала 7 причин задишки: коли треба негайно викликати "швидку"

Задишка може виникати з різних причин - деякі з них не становлять критичної небезпеки, а в деяких треба негайно звертатися за невідкладною медичною допомогою.
Про це розповіла кардіолог Анна Калиневич в Instagram.
За словами лікарки, задишка - це симптом, а не самостійне захворювання. І основними причинами її виникнення є такі:
Запам'ятайте, що для "кардіальної" (серцевої) задишки характерно посилення в горизонтальному положенні. Вона часто з’являється вночі.
"Задишка з’явилася раптово, в спокої, посилюється в положенні лежачі, якщо з'являється біль в серці - необхідно викликати швидку допомогу", - попередила медик.
Якщо у вас з’явилася задишка, обов’язково зверніться до лікаря! І запам’ятайте, що народних способів лікування задишки немає.
Раніше ми писали, що цукор робить з вашим серцем.
Також читайте, про популярний препарат, який може "довести до інфаркту".