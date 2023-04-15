Кардіолог назвала 7 причин задишки: коли треба негайно викликати "швидку"

Головні причини задишки

За словами лікарки, задишка - це симптом, а не самостійне захворювання. І основними причинами її виникнення є такі:

бронхіальна астма, хронічна обструктивна хвороба легень,

психогенна задишка (невротична),

хронічна серцева недостатність,

алергійна реакція,

анемія (низький гемоглобін),

ожиріння,

тромбоемболія легеневої артерії.

Щоб встановити правильний діагноз, якщо вас турбує задишка, треба:

здати загальний аналіз крові,

провести такі обстеження, як ЕКГ, УЗД серця,

рентгенограма або КТ органів грудної порожнини

спірографія - неінвазивний метод діагностики поширених захворювань дихальної системи, що оцінює механічну функцію легень, грудної клітини і дихальної мускулатури шляхом вимірювання легеневих потоків та об’ємів.

Коли задишка - це серце?

Запам'ятайте, що для "кардіальної" (серцевої) задишки характерно посилення в горизонтальному положенні. Вона часто з’являється вночі.

"Задишка з’явилася раптово, в спокої, посилюється в положенні лежачі, якщо з'являється біль в серці - необхідно викликати швидку допомогу", - попередила медик.

Якщо у вас з’явилася задишка, обов’язково зверніться до лікаря! І запам’ятайте, що народних способів лікування задишки немає.